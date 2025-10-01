Quiénes son los nueve detenidos por el triple crimen narco de Florencio Varela
La cifra aumentó luego de la detención de Pequeño J y el considerado su mano derecha. El detalle de cada rol.
"Pequeño J" tras ser detenido.
La investigación por el brutal triple crimen de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, Buenos Aires, dio un giro decisivo con la captura en Perú del presunto autor intelectual, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", y su mano derecha. Con estas detenciones, la lista de implicados bajo arresto asciende a nueve personas, cada una con un presunto rol específico en la planificación y ejecución de la masacre.
Captura: cayó en el mismo operativo que su jefe en Lima. También será extraditado a la Argentina.
Los primeros detenidos en la escena del crimen
3. Magalí Celeste González Guerrero:
Rol: inquilina a cargo de la propiedad de Florencio Varela donde se encontraron los cuerpos de las tres jóvenes.
Situación: se negó a declarar y fue imputada, entre otros delitos, por homicidio calificado. Está detenida en la prisión de Melchor Romero.
4. Miguel Villanueva Silva:
Rol: pareja de Guerrero y también propietario de la casa del horror.
Situación: al igual que su pareja, se negó a declarar y enfrenta la misma imputación. También está alojado en Melchor Romero.
Magalí Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18) y Miguel Ángel Villanueva Silva (25), de nacionalidad peruana.
5. Daniela Ibarra:
Rol: fue encontrada por la policía en la escena del crimen, intentando lavar manchas de sangre.
Situación: se negó a declarar y comparte la misma imputación y lugar de detención que los dueños de la casa.
6. Maximiliano Parra:
Rol: detenido junto a Ibarra mientras limpiaba la sangre de la vivienda.
Situación: misma imputación y lugar de detención que los tres anteriores.
La red de apoyo y encubrimiento
7. Lázaro Víctor Sotacuro:
Rol: sospechoso de conducir el Volkswagen Fox blanco que sirvió de vehículo de apoyo a la Chevrolet Tracker en la que trasladaron a las víctimas.
Captura: fue detenido el viernes pasado en un hostel de Villazón, Bolivia, tras haber cruzado la frontera por un paso ilegal.
Lázaro Víctor Sotacuro.
8. Ariel Giménez:
Rol: acusado de una de las tareas más macabras: cavar el pozo donde enterraron los cuerpos de las jóvenes.
Captura: fue detenido el sábado pasado durante una serie de allanamientos en Florencio Varela.
9. Florencia Ibáñez:
Rol: sobrina de Lázaro Sotacuro. Se cree que viajaba en el auto de apoyo junto a su tío la noche del crimen.
Captura: fue detenida este lunes por la Policía de la Ciudad y la Bonaerense cuando salía de los estudios de A24 en Palermo, a donde habría ido a dar una entrevista.
