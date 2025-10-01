Murió un hombre tras ser atacado por un enjambre de abejas en Monte Vera

Lo que empezó como una mañana común terminó en un episodio de desesperación y dolor. Un hombre de 65 años perdió la vida luego de ser picado por un enjambre de abejas, en un hecho ocurrido este miércoles en jurisdicción de Monte Vera.
La víctima tenía 65 años, problemas cardíacos y era alérgico. Ingresó sin vida al Hospital Protomédico. Su pareja también fue asistida por los médicos y se recupera.
Lo que empezó como una mañana común terminó en un episodio de desesperación y dolor. Un hombre de 65 años perdió la vida luego de ser picado por un enjambre de abejas, en un hecho ocurrido este miércoles en jurisdicción de Monte Vera.
La víctima, que según allegados sufría problemas cardíacos y era alérgico, no pudo resistir la agresión masiva de los insectos. Fue trasladado de urgencia al Hospital Protomédico de Recreo donde lamentablemente ingresó ya sin vida, alrededor de las 8.15.
Durante el mismo episodio, la mujer que lo acompañaba resultó con múltiples picaduras y debió recibir atención médica en el mismo nosocomio. Según informaron los profesionales de turno, se encuentra fuera de peligro, aunque permanece bajo observación por precaución.
Vecinos de la zona contaron que todo se originó cuando un panal oculto en las inmediaciones se activó repentinamente, liberando a cientos de abejas que embistieron contra las personas que estaban cerca. La situación provocó pánico entre quienes fueron testigos del ataque, que no dudaron en dar aviso inmediato a los servicios de emergencia.
En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos y personal de control de plagas, que se encargaron de neutralizar el foco y garantizar que no hubiera nuevos riesgos para la comunidad. Las autoridades recomendaron a la población no intentar enfrentar por cuenta propia este tipo de situaciones y llamar de inmediato a personal capacitado.
El fallecido era un vecino muy querido y conocido en Recreo. La noticia de su muerte generó una profunda conmoción y numerosas muestras de afecto hacia su familia. “Era una gran persona, todos lo respetábamos”, resumió un lugareño conmovido.
Mientras tanto, el caso fue informado a la Comisaría Distrito 20 de Monte Vera, con intervención de la 5ta Zona de Inspección de la Unidad Regional I, que labró las actuaciones correspondientes bajo la carátula “muerte accidental”, dando conocimiento de lo sucedido al fiscal en turno.
