Operativo “Banana Split”: incautaron más de 400 kilos de cocaína ocultos en frutas
El hecho se registró en un control realizado por Gendarmería Nacional Argentina en la localidad de Monte Grande.
El momento del procedimiento de los gendarmes. Crédito: GNA
15:07
El Ministerio de Seguridad de la Nación, en el marco de una investigación llevada adelante por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), logró desarticular la logística de una banda narcocriminal que intentaba trasladar más de 400 kilos de cocaína camuflada en un cargamento de bananas en la provincia de Buenos Aires.
El operativo, desarrollado por el Escuadrón de Operaciones Antidrogas, culminó con la detención de cuatro personas, tres de nacionalidad boliviana y un argentino, y el secuestro de 444 kilos 834 gramos de cocaína, distribuidos en 420 paquetes.
Los elemento incautados. Crédito: GNA
La investigación permitió establecer que los narcotraficantes realizaban el traspaso de la droga desde un camión con patente boliviana hacia una camioneta Chevrolet S10 en un domicilio de la localidad bonaerense de Monte Grande.
Los elemento incautados. Crédito: GNA
La camioneta fue interceptada a nueve cuadras del lugar, con 14 bolsas tipo arpillera que contenían los paquetes de estupefaciente.
En simultáneo, sobre la Autopista Ezeiza-Cañuelas, fue interceptado el camión que se dirigía hacia el Mercado Central con el cargamento de frutas.
Los elemento incautados. Crédito: GNA
Por orden del Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora, el procedimiento fue trasladado a la Escuela de Gendarmería “Gral. Martín Miguel de Güemes”, donde se realizó la apertura de los bultos y se constató el resultado positivo para cocaína.
Los elemento incautados. Crédito: GNA
Asimismo, se llevaron adelante allanamientos en Monte Grande y Ezeiza, donde se secuestraron un celular, un GPS, dos vehículos y documentación de interés para la causa.
