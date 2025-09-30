Dos personas fueron condenadas por vender droga al menudeo en Venado Tuerto

Dos personas fueron condenadas por la venta de droga al menudeo en Venado Tuerto. Se trata de Valentín Lucio Vivas y Sasha Ailín Maldonado, quienes tienen 22 y 21 años, respectivamente.
Valentín Lucio Vivas recibió una pena de seis años de prisión y fue inhabilitado para conducir vehículos a raíz de que también cometió un homicidio culposo en el marco de un siniestro vial. Por su parte, a Sasha Ailín Maldonado se le impusieron cuatro años de prisión. El fiscal que investigó los ilícitos es Damián Cassullo.
A Vivas se le impuso una pena de seis años de prisión y se lo inhabilitó por diez años para conducir vehículos, ya que además del hecho de microtráfico cometió un homicidio culposo en el marco de un siniestro vial. Por otro lado, Maldonado recibió una pena a cuatro años de prisión.
La sentencia fue dispuesta por el juez Leandro Martín, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales venadenses.
El caso se encuadra en los Objetivos Priorizados por la Fiscalía General en su Plan de Persecución Penal. En tanto, el fiscal Damián Cassullo llevó adelante la investigación.
Cassullo señaló que “el sábado 1 de marzo de este año, alrededor de las 3:00 de la madrugada, los condenados circulaban a bordo de una motocicleta cuando agentes policiales que estaban haciendo un patrullaje preventivo les ordenaron que frenaran la marcha”.
Al respecto, añadió que “intentaron evadir a la fuerza de seguridad, pero momentos después fueron interceptados en la esquina de Francia y 25 de Mayo”.
Al ser requisados “por los uniformados, Maldonado tenía en su poder envoltorios de nylon que contenían cocaína, dinero en efectivo y dos celulares”, precisó el fiscal. “Las dosis de material estupefaciente estaban destinadas a la venta al menudeo”, especificó.
En relación al homicidio culposo, el funcionario del MPA detalló que la persona que falleció era una mujer identificada como Martina Ailén León.
Casullo puntualizó que “el domingo 30 de julio de 2023 aproximadamente a las 7:00 de la mañana, Vivas transportaba a la víctima por Venado Tuerto en una moto que él conducía mientras tenía alcohol en sangre”, y agregó que “actuó de manera imprudente, negligente y antireglamentaria”.
Según remarcó, “en la avenida Santa Fe, el condenado provocó un siniestro vial al intentar pasar por delante de un automóvil que cruzaba por calle Pueyrredón”.
El fiscal indicó que “como consecuencia de la colisión, León fue proyectada por encima del auto y cayó al suelo”. En tal sentido, manifestó que “ella sufrió un fuerte golpe en la cabeza que causó su muerte en el acto”.
Tanto Vivas como Maldonado reconocieron su responsabilidad penal como coautores de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y resistencia a la autoridad. Por su parte, el condenado además admitió la autoría de homicidio culposo.
En ambos casos, la Defensa aceptó la calificación penal propuesta por la Fiscalía, cada una de las penas impuestas y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.
