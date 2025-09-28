#HOY:

Aguardan la autopsia

Investigan la muerte de una mujer trans en Venado Tuerto

El cuerpo sin vida de la víctima -Yaya- fue encontrado en la madrugada de este domingo a la altura del kilómetro 617 de la Ruta Nacional 33. La Justicia trabaja sobre distintas hipótesis, entre ellas un posible accidente de tránsito con fuga.

"Yaya" murió en la madrugada de este domingo y el caso está bajo investigación. Foto: Gentileza
 23:28
Por: 

En Venado Tuerto, la Policía y la Fiscalía investigan las circunstancias que rodearon la muerte de “Yaya”, una mujer trans de 44 años, cuyo cuerpo fue hallado en la madrugada del domingo sobre la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 617.

En principio, una de las hipótesis en danza apunta a que la víctima habría perdido la vida en un accidente de tránsito, en el que la otra parte involucrada se dio a la fuga. Por esa razón, en primera instancia la causa se caratula como homicidio culposo.

No obstante, la investigación se mantiene abierta a fin de confirmar esa línea o avanzar en otras posibilidades que permitan esclarecer los hechos que desembocaron en el desenlace fatal.

El cuerpo de “Yaya” fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizaba la autopsia correspondiente para establecer con precisión la causa de muerte. En paralelo, familiares de la víctima se presentaron en la Comisaría de Venado Tuerto, donde fueron informados sobre las diligencias judiciales en curso, y también aportaron datos de interés.

Las autoridades mantienen hermetismo hasta tanto se cuente con el informe definitivo del médico forense y las pericias viales que determinen lo ocurrido en la trágica madrugada.

