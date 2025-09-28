Aguardan la autopsia

Investigan la muerte de una mujer trans en Venado Tuerto

El cuerpo sin vida de la víctima -Yaya- fue encontrado en la madrugada de este domingo a la altura del kilómetro 617 de la Ruta Nacional 33. La Justicia trabaja sobre distintas hipótesis, entre ellas un posible accidente de tránsito con fuga.