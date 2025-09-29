Qué reveló la autopsia de "Yaya", la mujer trans que hallaron muerta en Venado Tuerto

La investigación por la muerte de Vanesa Jazmín Quiroga, “Yaya”, que se produjo en horas de la madrugada de este domingo, a la vera de la Ruta Nacional 33, a pocos kilómetros de la zona urbana de Venado Tuerto, sigue su curso y la principal hipótesis que se maneja está relacionada con un homicidio culposo. Hasta el momento, todo indicaría que se trató de un accidente vial y que el responsable se dio a la fuga.
Según el informe presentado por la morgue de Venado Tuerto, tras la autopsia al cuerpo de la mujer trans de 44 años, el deceso habría sido producto de un grave traumatismo de cráneo. A su vez, se descartó la presencia de heridas de arma blanca y de arma de fuego; pero sí presentaba varias fracturas y traumatismos. Este cuadro de situación hace suponer que Yaya fue víctima de un accidente de tránsito.
Si bien en la zona donde fue hallado el cuerpo no cuenta con cámaras de videovigilancia, desde la Municipalidad de Venado Tuerto se puso a disposición del Ministerio Público de la Acusación las imágenes captadas por los dispositivos más cercano, que están ubicados a varios kilómetros, para analizar el tránsito vehicular en los momentos previos.
Mientras tanto, desde la Comunidad Trans de Venado Tuerto siguen exigiendo una rápida respuesta por parte de la Justicia y que se pueda dar con el paradero de la persona responsable del hecho.
