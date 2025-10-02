Una mujer falleció tras prender un cigarrillo en terapia intensiva del hospital

Una paciente internada en terapia intensiva del Hospital Regional de Santiago del Estero falleció tras sufrir graves quemaduras cuando se prendió fuego la camilla donde se encontraba internada, luego de que encendiera un cigarrillo.
Una mujer de 55 años falleció luego de que las sábanas de su camilla se incendiaran cuando encendió un cigarrillo dentro del área de cuidados intensivos. La justicia investiga cómo ingresó el dispositivo al sector restringido.
Una paciente internada en terapia intensiva del Hospital Regional de Santiago del Estero falleció tras sufrir graves quemaduras cuando se prendió fuego la camilla donde se encontraba internada, luego de que encendiera un cigarrillo.
La causa abrió una investigación para determinar responsabilidades y el modo en que se permitió la presencia del encendedor en un área de acceso restringido.
La víctima fue identificada como María Juan, de 55 años, quien se encontraba internada en la unidad de Terapia Intensiva en estado crítico. Según los datos difundidos hasta ahora, María había sido trasladada al Hospital Regional luego de sufrir un accidente de tránsito el 22 de agosto mientras regresaba a su casa en Quimilí.
Primero fue atendida en un hospital zonal y luego derivada al establecimiento regional para continuar su recuperación en los servicios de Cirugía y cuidados intensivos.
En ese contexto, permanecía intubada y con asistencia mecánica. El siniestro ocurrió cuando la camilla sobre la que se hallaba fue alcanzada por fuego minutos después de que ella encendiera un cigarrillo. Se presume que las sábanas u otros elementos combustibles se inflamaron.
De acuerdo con el informe policial y las imágenes de las cámaras de seguridad, el hermano de la mujer habría ingresado al área de terapia fuera del horario permitido y le entregó un cigarrillo y un encendedor. Poco después, la camilla empezó a arder y la paciente sufrió quemaduras severas en rostro y vías aéreas. Fue trasladada al servicio de Shock Room, aunque no logró sobrevivir.
La muerte se produjo días después del incidente, en la noche del lunes. En paralelo, intervienen tres Unidades Fiscales que pidieron pericias, declaraciones de personal médico y enfermeros, y el análisis de las filmaciones del hospital para aclarar cómo se produjo el fuego y cómo ingresó el dispositivo en un sector donde el uso de elementos inflamables suele estar prohibido.
El caso generó alarma institucional, pues pone en cuestión el nivel de seguridad y control dentro de áreas sensibles en los hospitales. El hecho de que un encendedor haya llegado a manos de una paciente en terapia intensiva sugiere fallas serias en los protocolos internos.
Las cámaras de seguridad del hospital se convirtieron en pieza clave para determinar el momento exacto en que el hermano ingresó al sector y entregó los elementos que desencadenaron la tragedia. Se espera que esos registros permitan reconstruir paso a paso cómo ocurrió el episodio.
Además, los fiscales solicitan las declaraciones de médicos y enfermeras que estaban de guardia, con el propósito de verificar quiénes eran los responsables del control de las visitas, del ingreso de objetos y de la supervisión dentro de la unidad de cuidados intensivos.
También requerirán informes técnicos sobre el material de la camilla y las sábanas para saber qué tan inflamables eran los textiles usados.
Otro aspecto bajo escrutinio es el horario y las restricciones de visitas al área de terapia intensiva. El hecho de que alguien haya podido ingresar fuera del horario permitido es una irregularidad que podría derivar en sanciones administrativas o incluso responsabilidad penal, si se prueba negligencia institucional.
Desde el hospital aún no se conocieron comunicados oficiales públicos que detallen cambios en los protocolos a raíz del episodio, ni se identificaron voces del director o autoridades responsables del sistema de salud local en los medios.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.