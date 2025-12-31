Juiciales

Reconquista: imputaron a un hombre por agredir a su expareja y amenazar a sus padres

En los Tribunales de Reconquista se realizó la audiencia imputativa y de medidas cautelares contra un hombre acusado de lesiones leves agravadas en un contexto de violencia de género y amenazas calificadas con el uso de un arma. La Justicia dispuso su libertad con restricciones.