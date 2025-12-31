Reconquista: imputaron a un hombre por agredir a su expareja y amenazar a sus padres
En los Tribunales de Reconquista se realizó la audiencia imputativa y de medidas cautelares contra un hombre acusado de lesiones leves agravadas en un contexto de violencia de género y amenazas calificadas con el uso de un arma. La Justicia dispuso su libertad con restricciones.
En los Tribunales de Reconquista se realizó la audiencia imputativa y de medidas cautelares spara Carlos Enzo R., con domicilio en Barrio Don Héctor de Reconquista. A quien se le imputaron dos delitos lesiones leves agravadas por el vinculo en un contexto de violencia de género y amenazas calificadas por el uso de arma en carácter de autor.
En la audiencia de medidas cautelares y luego de un cuarto intermedio acordaron la fiscal y la defensa pública a cargo de la Dra. María Noel Severo la libertad con restricciones. El imputado no podrá tener ningún tipo de contacto con su ex pareja y sus progenitores.
Estableció domicilio en la zona rural de Moussy, además deberá realizar tratamiento psicológico y por las adicciones.
Habló la fiscal de la causa
«Se le imputó un delito que había sido denunciado en julio de este año y, bueno, el segundo hecho que fue por el cual fue aprendido en flagrancia y por el cual se lo trajo a esta audiencia», narró la Dra. Luciana Chiavarini.
Recordó además la representante del MPA que uno de ellos está encuadrado en lo que se entiende como violencia de género, y otro hacia sus progenitores. «El primer hecho que se le imputó fue en contra de su expareja y el segundo hecho fue una situación de violencia familiar el cual amenazó a sus dos progenitores, por eso fue aprehendido», describió.
Indicó que al ahora imputado se le impusieron medidas restrictivas, «no privativas de libertad, cuestiones de reglas de conducta y, sobre todo un tratamiento», explicó.
Imputaciones
En esa línea se dio a entender que el imputado tiene actitudes muy violentas. «Además su problema de adicciones porque según habían manifestado tanto los padres, como a la defensora de él, los hechos sucedían a raíz de su problema de consumo», desarrolló.
Agregó la fiscal interviniente que el domicilio fijado es en la zona rural de Moussy, «es alejado del domicilio de sus padres que fueron quienes solicitaron las medidas», amplió su concepto.
Finalmente confirmó que se le aplicaron reglas de conducta tales como no consumir estupefacientes, alcohol, medidas de distancias, «no cometer nuevos delitos, bueno, tiene un trabajo en esa localidad, por eso es que se aceptó ese domicilio», finalizó.