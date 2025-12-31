Villa Constitución: comenzaron las obras para renovar por completo el hospital "Juan E. Milich"

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe continúa con su inversión histórica en mejoras de infraestructura sanitaria y, a través del Ministerio de Obras Públicas, comenzó con las tareas para la refacción y ampliación del Hospital Samco Juan E. Milich de Villa Constitución. La obra demandará una inversión superior a los 12 mil millones de pesos.
En este contexto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, sostuvo: “Administramos con eficiencia los recursos de los santafesinos y por eso podemos hacer obras como esta en Villa Constitución. Y la transparencia en la obra pública es una de las banderas de este gobierno y la voy a defender a muerte”, aseguró el Ministro
"En cuanto al proyecto de refacción y ampliación que estamos encarando en este hospital, tienen su complejidad porque hay que reorganizar sectores críticos y garantizando una circulación segura. La obra vamos a encararla por etapas para administrar los espacios de construcción y no alterar los servicios de salud que se prestan”.
Compromiso y decisión
En el mismo sentido, el senador por el departamento Constitución, Germán Giacomino, dijo que el inicio de estas obras marca un paso fundamental en una política pública que prioriza la salud como un derecho y no como un privilegio.
"Gracias al compromiso del Gobierno hoy podemos avanzar en una obra largamente esperada por la comunidad, que permitirá mejorar la infraestructura, optimizar los espacios de atención y brindar mejores condiciones tanto para los pacientes como para el personal de salud. Es una inversión estratégica para contar con un hospital más moderno, más accesible y preparado".
La empresa a cargo de la obra comenzó con las tareas de demolición de las partes existentes que serán reemplazadas por el nuevo edificio.
Por su parte, el subdirector provincial de Arquitectura e Ingeniería, José Rabasedas, señaló que “comenzamos con los trabajos en septiembre de 2025 y esperamos poder terminarlos a mediados de 2027. Es una obra compleja porque se trabaja a la par que el Hospital sigue en funcionamiento, por eso vamos a ir por etapas, para no interrumpir los servicios”.
Entre las principales mejoras, se cuenta una nueva área de internación para pacientes clínicos y de maternidad, terapia intensiva, y áreas modernizadas de esterilización, farmacia y salud mental. Además, se van a renovar y ampliar sectores clave como diagnóstico por imágenes, quirófanos, guardia, sala de máquinas y los accesos principales.
La empresa a cargo de la obra comenzó con las tareas de demolición de las partes existentes que serán reemplazadas por el nuevo edificio.
Detalles de las obras
La refuncionalización de espacios en el hospital incluye la reforma del hall de acceso, el área de diagnóstico por imágenes y el laboratorio; el área de urgencia como también el sector de consultorios de guardia y su sala de espera.
Además, habrá una reforma de circulaciones públicas incluyendo áreas de espera, y se ampliará el antiguo módulo de COVID para ser utilizado como sector de kinesiología con un acceso independiente.
Las tareas de ampliación consisten en la construcción de un edificio completamente nuevo de 2 plantas que incorpora una totalidad de 58 camas. En planta baja incluirá el área de maternidad, el vacunatorio y el área de Salud Mental con 8 camas, además del área de esterilización y depósito de enfermería.
La empresa a cargo de la obra comenzó con las tareas de demolición de las partes existentes que serán reemplazadas por el nuevo edificio.
En planta alta, el nuevo edificio contará con 2 sectores de internación (de maternidad con 18 camas y de pacientes clínicos con 22 camas) con sus respectivas enfermerías y áreas para mucamas. También, se ejecutará una nueva área con acceso restringido de terapia intensiva con 6 camas UTI y dos para pacientes aislados.
Además, se construirá una nueva planta alta ubicada sobre el edificio que contiene la guardia clínica y el acceso al hospital existente. En el mismo se plantea un área destinada a los médicos con dormitorios para 8 personas, sala de estar, baño y cocina con su acceso exclusivo. También se incluirá un sector de dirección y administración y un salón de usos múltiples.
La obra está a cargo de la empresa Planarco SRL y representa una transformación integral de la infraestructura sanitaria local. El proyecto demandará una inversión de más de $ 12.000 millones, con un plazo de ejecución de 540 días.