En el sur provincial

Avanza la colocación de pantallas subterráneas para frenar la erosión en el Arroyo Saladillo

Con una inversión que supera los $ 28 mil millones, el Gobierno de Santa Fe avanza con la segunda etapa de la obra hídrica en la cascada del Arroyo Saladillo, que ya presenta un 40 % de avance y busca frenar la erosión que amenaza al puente Molino Blanco y a la avenida Circunvalación.