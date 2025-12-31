El Trébol dirá presente en la maratón acuática de Villa Rumipal con una nutrida delegación

La tradicional Maratón Acuática de Villa Rumipal volverá a reunir a nadadores de distintos puntos del país y, entre ellos, una destacada delegación santafesina será protagonista. El Club A. Trebolense se prepara para vivir una nueva experiencia en aguas abiertas, representando a la ciudad de El Trébol en uno de los eventos más convocantes del calendario estival.
A pesar de no contar con ríos ni lagos en su entorno cercano, la pasión por la natación impulsa a los deportistas trebolenses a asumir nuevos desafíos.
Con una escuela de nado consolidada y en constante crecimiento, el club continúa apostando al desarrollo de esta disciplina.
Trabajo coordinado
La escuela de natación, dirigida por la entrenadora Delfina Savino, mantiene actividad durante todo el año. Durante el invierno, el club instala un domo climatizado que permite sostener los entrenamientos, y a fines de noviembre inicia la temporada estival, garantizando continuidad en la preparación de sus nadadores.
Esta no será la primera experiencia del Trebolense en Villa Rumipal. En la edición 2024, el club participó por primera vez del cruce del lago, con resultados altamente positivos.
“El año pasado éramos pocos, principalmente adultos. Este año duplicamos la apuesta”, señaló Savino.
De cara a la edición 2026, la delegación crecerá de manera significativa.
Crecimiento
“Incorporaremos niños y adolescentes al contingente y seremos alrededor de 20 nadadores. Es un gran desafío, pero el entusiasmo es enorme”, destacó la entrenadora.
El Cruce del Lago Villa Rumipal 2026 se disputará el sábado 10 de enero, en el Lago del Embalse de Río Tercero. La prueba de natación en aguas abiertas tendrá una distancia aproximada de entre 1.200 y 1.450 metros, según el nivel del agua al momento de la competencia.
En relación con la logística del evento, Savino explicó que el equipo viajará el jueves previo para arribar a la localidad, realizar las inscripciones el viernes y competir el sábado.
“El año pasado fue una experiencia excelente y todos lograron completar la prueba. Este año esperamos superarnos”, remarcó.
En esta oportunidad, la entrenadora no participará de la competencia dentro del agua.
“Voy a estar acompañando y supervisando a los más chicos que cruzarán el lago. En esta edición me dedicaré de lleno a mis alumnos, que contagian entusiasmo”, concluyó.
Con preparación, compromiso y una fuerte vocación deportiva, el Club A. Trebolense vuelve a demostrar que los límites geográficos no son un impedimento cuando hay ganas de crecer y superarse.