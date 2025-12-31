Con niños, jóvenes y adultos

El Trébol dirá presente en la maratón acuática de Villa Rumipal con una nutrida delegación

El Club A. Trebolense participará de una nueva edición del Cruce del Lago Villa Rumipal, una de las competencias de aguas abiertas más tradicionales del país. Serán cerca de 20 nadadores, entre niños, adolescentes y adultos, que representarán a la ciudad en el Embalse de Río Tercero.