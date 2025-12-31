Actividad legislativa

Más de 24 nuevas aulas fortalecen la infraestructura educativa del departamento San Justo

Durante los últimos dos años, el departamento San Justo sumó 24 nuevas aulas a partir de una inversión provincial que supera los $1.200 millones. El senador Rodrigo Borla remarcó el impacto de las obras y su distribución en todo el territorio.