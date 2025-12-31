Más de 24 nuevas aulas fortalecen la infraestructura educativa del departamento San Justo
Durante los últimos dos años, el departamento San Justo sumó 24 nuevas aulas a partir de una inversión provincial que supera los $1.200 millones. El senador Rodrigo Borla remarcó el impacto de las obras y su distribución en todo el territorio.
El senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, resaltó la inversión realizada en materia de infraestructura educativa, que supera los 1.200 millones de pesos y está destinada exclusivamente a la construcción de nuevas aulas en establecimientos escolares del territorio que representa.
Según detalló el legislador, durante los últimos dos años se firmaron convenios con el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe para la construcción de un total de 24 nuevas aulas, distribuidas en distintas localidades del departamento.
Fotalecimiento
“Con todas las aulas que se han construido, las que ya fueron habilitadas y las que se encuentran en plena ejecución, comparativamente podríamos afirmar que se ha construido un nuevo edificio escolar”, expresó Borla al dimensionar el alcance de la inversión.
El senador subrayó además que los fondos no sólo fueron asignados a establecimientos ubicados en centros urbanos con mayor densidad poblacional, sino que también alcanzaron a comunidades más pequeñas y zonas rurales, donde existían demandas históricas de infraestructura educativa.
“Hoy esa inversión representa unos 1.200 millones de pesos y lo importante para destacar es que se ha distribuido a lo largo de todo el departamento".
"Los nuevos espacios para el dictado de clases no sólo fueron destinados a escuelas con alta matrícula, sino también a aquellos lugares más remotos donde había una necesidad concreta, que gestionamos y a la cual el gobierno provincial dio respuesta”, remarcó el legislador.
Trabajo articulado
En ese marco, Borla volvió a destacar el trabajo articulado con el Gobierno provincial y el compromiso compartido con la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro en materia educativa. Al respecto, recordó que fue en el departamento San Justo donde se inauguró, durante 2024, la primera aula correspondiente al Plan 1000 Aulas impulsado por la Provincia.
“Esa primera aula se inauguró en la localidad de La Criolla”, señaló el senador, quien además recordó que el inicio del ciclo lectivo provincial del año que concluye tuvo lugar en el departamento San Justo.
En esa oportunidad, el gobernador Pullaro encabezó el acto desde la Escuela Primaria Nº 6132 “Margarita Bustos de Ovietta”, ubicada en la localidad de Colonia Angeloni, distrito situado a pocos kilómetros al sur de la ciudad cabecera del departamento.
De esta manera, Borla puso en valor el impacto de las políticas públicas en infraestructura escolar, remarcando su incidencia directa en la mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje en todo el territorio departamental.