Alerta por desprendimientos de hielo en un paraje natural de Estonia tras un episodio que pudo ser trágico

Autoridades del condado de Ida-Viru reforzaron las medidas de seguridad en un reconocido paraje natural de Estonia luego de que el desprendimiento de una enorme masa de hielo en una cascada congelada pusiera en riesgo a decenas de visitantes, entre ellos niños. El hecho, ocurrido durante el fin de semana, reavivó la preocupación por los peligros asociados al turismo invernal en zonas naturales.
Un desprendimiento que encendió las alarmas
El episodio se registró en la cascada de Valaste, ubicada cerca de la ciudad de Jõhvi, un atractivo natural que suele congelarse durante los inviernos más crudos y que, como cada año, convocó a cientos de personas durante las fiestas y el último fin de semana.
En pleno recorrido de visitantes, una gigantesca formación de carámbanos se desprendió de manera repentina y rodó hacia el río helado, obligando a dispersarse a una docena de personas que se encontraban en la zona inferior. Una de ellas estuvo a punto de quedar sepultada por los bloques de hielo. La escena quedó registrada en video y se viralizó rápidamente en redes sociales.
El video que parecía irreal y la advertencia de los expertos
Las imágenes generaron tal impacto que, en un primer momento, algunos usuarios pensaron que se trataba de un montaje. El fotógrafo de naturaleza Sergei Listov admitió que creyó estar frente a un contenido generado con inteligencia artificial.
“Cuando distintos medios confirmaron que el video era real, quedó claro que no se trataba de un truco, sino de una situación extremadamente peligrosa”, señaló. Listov lamentó especialmente que hubiera familias con niños en el lugar y remarcó que, aunque esta vez no hubo heridos graves, el hecho debe servir como advertencia: “Si existen límites oficiales, no deben cruzarse”.
Un bosque cubierto con nieve en Simuna mientras la temperatura del aire alcanzó -28.4ºC.
Nuevas restricciones y señales de advertencia
Tras el incidente, el municipio de Jõhvi decidió actuar con rapidez. Las autoridades limitaron a diez personas la cantidad máxima permitida en la escalera de acceso a la cascada y colocaron señales adicionales más cercanas al área de riesgo.
“Indicamos a la gente que camine con cuidado, que mire hacia arriba y que mantenga distancia. También difundimos advertencias en redes sociales y en nuestro sitio web”, explicó la portavoz municipal Küllike Kullerkupp, quien subrayó que si bien cada visitante es responsable de su conducta, estos recordatorios pueden ayudar a prevenir tragedias. Desde el municipio reiteraron que la forma más segura de apreciar la cascada es desde el sendero educativo señalizado.
Peligros del hielo también en la frontera oriental
Los riesgos asociados al hielo no se limitaron a este episodio. En los últimos días, cinco ciudadanos letones fueron detenidos por autoridades rusas tras cruzar inadvertidamente la frontera oriental de Estonia sobre el hielo del lago Peipus, que marca gran parte del límite entre ambos países.
El hecho ocurrió el 11 de enero, cuando los pescadores se desorientaron en la zona del lago Lämmijärv y terminaron en territorio ruso, donde fueron interceptados por aerodeslizadores de la guardia fronteriza. Horas más tarde, se inició el proceso para su restitución a Estonia.
Capas de nieve cubren dificultan transitar por Tallinn, capital de Estonia.
Condiciones extremas y advertencias oficiales
Desde la Junta de Policía y Guardia Fronteriza de Estonia (PPA) explicaron que la combinación de una fina capa de hielo, fuertes vientos del norte y la formación de crestas irregulares ha generado un escenario inédito y peligroso tanto para pescadores como para las patrullas de control.
“Es un caos como nunca había visto, avanzar es extremadamente difícil”, describió un pescador local en declaraciones a la televisión pública. A pesar de ello, la actividad continúa, impulsada por la apertura parcial del acceso al hielo en distintos sectores.
Las autoridades recomiendan extremar la precaución, portar dispositivos de navegación, documentación personal y mantener a mano los contactos de emergencia, en un contexto donde el atractivo del paisaje invernal convive con riesgos cada vez más evidentes.
Los recientes episodios en la cascada de Valaste y en los lagos fronterizos de Estonia dejan en claro que el invierno, aunque ofrece postales únicas, también exige responsabilidad y respeto por las normas de seguridad. La advertencia es clara: la naturaleza congelada puede ser tan fascinante como impredecible, y subestimarla puede tener consecuencias graves.