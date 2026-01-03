Una serie de avalanchas en los Alpes italianos dejó tres muertos y varios heridos

Una serie de avalanchas en los Alpes italianos causaron la muerte de tres personas y dejaron varias heridas el viernes (02.01.2026), mientras que los fuertes vientos dificultaron las operaciones de socorro, según informaron los equipos de rescate de Italia.
Entre los fallecidos están un francés y una alemana, informaron los servicios de rescate.
Dos personas que estaban esquiando fueron alcanzadas por una avalancha a 2.300 metros en el Piamonte, cerca de la frontera con Francia. Otros esquiadores que iban con ellos consiguieron sacarlos pero una de ellos, la mujer alemana, había muerto cuando llegó un helicóptero de rescate.
Cerca de Turín hubo otra muerte
Por otro lado, un francés que también estaba esquiando fue alcanzado por una avalancha unos kilómetros más al norte, en Bobbio Pellice, cerca de Turín.
Un hombre que se encontraba con él corrió a un refugio de montaña y avisó a los servicios de rescate, pero cuando estos llegaron al lugar del incidente, el hombre había fallecido.
En tanto, en otra avalancha que se produjo cerca de Pragelato, una popular estación de esquí situada a unos 60 km al oeste de Turín, una mujer quedó atrapada pero logró liberarse, sin embargo, no podía moverse debido a las lesiones. Los equipos de rescate trabajaban para evacuarla, aunque con los helicópteros nuevamente limitados por los intensos vientos.
También en las Dolomitas
Por último, en las Dolomitas, en el noreste de Italia, un italiano de 50 años murió el viernes por la mañana tras ser arrastrado por otro alud mientras hacía senderismo con un amigo.
Las fuertes nevadas de Navidad, seguidas de unas temperaturas más suaves y fuertes vientos podrían haber contribuido a la formación de avalanchas, según un portavoz de los servicios de rescate.