Impacto invernal

El circuito de Spa-Francorchamps, cubierto de nieve tras una ola polar en Europa

Una intensa nevada transformó por completo el icónico autódromo belga de Spa. La pista, sede histórica de la Fórmula 1, quedó irreconocible tras el temporal que azotó a buena parte del continente con temperaturas bajo cero.