Arranca el 8 de marzo en Austalia...

La Fórmula 1 oficializó el calendario de competencias de la temporada 2026

La categoría anunció 24 Grandes Premios y una nueva era reglamentaria en un año que puede ser determinante para Franco Colapinto. El piloto argentino, que por primera vez inicia una temporada como titular, hará su debut en 6 circuitos incluyendo el del debut en el continente oceánico.