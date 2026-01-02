La Fórmula 1 oficializó el calendario de competencias de la temporada 2026
La categoría anunció 24 Grandes Premios y una nueva era reglamentaria en un año que puede ser determinante para Franco Colapinto. El piloto argentino, que por primera vez inicia una temporada como titular, hará su debut en 6 circuitos incluyendo el del debut en el continente oceánico.
El argentino participará de las 24 fechas del campeonato por primera vez en su carrera.
La Fórmula 1 definió el calendario de la temporada 2026, que contará con un total de 24 Grandes Premios y marcará el inicio de una nueva era para la categoría. El campeonato comenzará el 6 de marzo en Australia y finalizará el 4 de diciembre en Abu Dhabi, en un contexto de profundo cambio técnico que también genera expectativas en torno al futuro de Franco Colapinto dentro del paddock.
El extenso cronograma incluye seis fines de semana con formato sprint y presenta como principal novedad el Gran Premio de Madrid, que se disputará entre el 11 y el 13 de septiembre. Además, las carreras de Bahréin y Arabia Saudita se trasladaron a abril debido a la celebración del Ramadán. En Europa, la actividad comenzará en Mónaco, a principios de junio.
Para Colapinto, 2026 aparece como un año bisagra. El cambio reglamentario, que introduce nuevos autos, motores y combustibles cien por ciento sostenibles, supone un borrón y cuenta nueva para todos los equipos y pilotos. En ese escenario, el argentino buscará consolidarse y aprovechar un contexto que históricamente suele abrir oportunidades, especialmente para quienes intentan afirmarse.
Colapinto disputará por primera vez siete circuitos del calendario de la Fórmula 1. Seis de ellos serán nuevos para él, ya que no figuraban en la parrilla de pilotos, y el restante reemplaza al Gran Premio de Emilia-Romagna. Así, los trazados de Australia, China, Japón, Arabia Saudita, Baréin y Miami representarán retos inéditos para el piloto argentino.
Por su parte, en 2026 Imola no formará parte del calendario. El mítico Autodromo Enzo e Dino Ferrari, escenario de la trágica muerte de Ayrton Senna en 1994, quedará fuera después de cuatro temporadas consecutivas.
Su lugar será ocupado por el GP de España, que se disputará en el nuevo circuito de Madring, situado en la capital española, y que tendrá la particularidad de sumar dos carreras en la misma temporada, ya que se mantendrá el GP de Barcelona-Cataluña.
La pretemporada también tendrá un formato inédito, con tres bloques de pruebas oficiales. El primero será un shakedown privado en Barcelona, del 26 al 30 de enero, mientras que las dos tandas finales se realizarán en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, ya con transmisión y mayor exposición. Será un período clave para adaptarse a los nuevos monoplazas antes del inicio del campeonato.
Desde la organización, Stefano Domenicali destacó que 2026 marcará “una nueva era” para la Fórmula 1, con la llegada de nuevas marcas como Audi, Cadillac y Ford. En ese contexto de renovación total, la temporada no solo promete cambios estructurales, sino que también puede resultar determinante para pilotos como Colapinto.
Colapinto buscará sumar sus primeros puntos en Alpine.
Cambios en Alpine para 2026
La modificación más importante de Alpine para 2026 estará en la motorización de sus monoplazas: los propulsores dejarán de ser de Renault y pasarán a ser Mercedes. La escudería francesa también incorporará las cajas de cambios del fabricante alemán, en un intento por recuperar competitividad tras un 2025 para el olvido, en el que finalizaron últimos en el Campeonato de Constructores.
La Fórmula 1 se prepara para una temporada que promete ser la más revolucionaria de los últimos años, debido a cambios profundos en el equilibrio interno de todos los motores. Aunque seguirán siendo V6 turbo híbridos de 1,6 litros, la aportación eléctrica aumentará de manera significativa, buscando un reparto de potencia cercano al 50% térmica y 50% eléctrica.
Por otra parte, el sistema MGU-H, encargado de recuperar energía del calor de los gases de escape, será eliminado, con el objetivo de simplificar las unidades de potencia y acercar la tecnología de los motores de F1 a la de los autos de calle.
El nuevo planteamiento de los motores incorpora una mayor recuperación de energía por cada vuelta, no limitada únicamente a la frenada, sino también aprovechando los momentos de desaceleración parcial del acelerador.
Además, a partir de 2026, todos los monoplazas deberán utilizar combustibles sostenibles de última generación como parte del suministro obligatorio. En cuanto a la configuración de los autos, estos serán más compactos, estrechos y livianos en comparación con los modelos de la etapa 2022-2025, buscando optimizar el rendimiento y la eficiencia aerodinámica.
En cuanto a las demás escuderías, Cadillac, procedente de Estados Unidos, debutará en la Fórmula 1 en 2026. Para mostrar un arranque sólido, la escudería apostó por la experiencia: Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas serán sus pilotos titulares durante toda la temporada.
Por su parte, Sauber pasó a manos de Audi y cambiará de nombre en esta campaña. Aunque la marca alemana implementará varias modificaciones en los monoplazas, los conductores seguirán siendo Gabriel Bortoleto y Nicolas Hülkenberg.
La temporada 2026 se cerrará en diciembre en Abu Dhabi.