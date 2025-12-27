La frase de Alpine sobre el coche que desató la ilusión: "Estamos totalmente encaminados"
Miembros importantes de la escudería francesa se mostraron ilusionados con los avances en el monoplaza A526 y alegan que tienen un "objetivo bastante ambicioso". Mientras tanto, Colapinto disfruta de sus vacaciones en el país.
En la escudería francesa confían en tener una gran temporada.
Después de atravesar un complejo 2025, el optimismo empieza a tomar forma dentro de Alpine de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1. La escudería francesa celebra los avances en el desarrollo del próximo A526 y miembros importantes en el equipo como Steve Nielsen, director general, y Dave Greenwood, director de carreras, alegan que están "muy contentos" con la situación del equipo en Enstone.
Tras una temporada en la que Alpine finalizó último en el Campeonato de Constructores, la dirección priorizó el desarrollo temprano para las futuras normativas, algo que David Sánchez, director técnico, confirmó hace algunas semanas que fue una estrategia premeditada para centrarse en el desarrollo del vehículo de 2026.
En declaraciones recogidas por el portal especializado PlanetF1, Steve Nielsen se mostró ilusionado con el rumo de los preparativos para la próxima temporada. "Creo que hemos hecho todo bien. El chasis ha superado las pruebas de choque. Es más ligero y más resistente. Tiene buena pinta, pero cualquier equipo que construye un coche nuevo te dirá que es bueno".
Alpine buscará ser competitivo tras un pésimo 2025.
En esta misma línea, enfatizó la entrega total que observa entre los empleados: "Hay muchas personas que llevan las carreras en la sangre y quieren ser competitivas y no les importa dedicarle horas. Nuestra fábrica ya está funcionando… la semana laboral promedio es de 55 horas, porque eso es lo que necesitamos para sacar este coche. Y no tenemos ningún problema con que la gente lo haga".
Por su parte, Dave Greenwood, director de carreras, brindó declaraciones optimistas sobre la estrategia de Alpine en el 2025 y aseguró con convicción que gestionaron de forma acertada la transición hacia la nueva era técnica en la Fórmula 1.
"Estamos muy contentos con nuestra situación. No vamos a entrar en muchos detalles, pero estamos totalmente encaminados y en el buen camino para todo lo que necesitamos. Creo que cada equipo tiene metas que está cumpliendo. Estamos muy contentos con nuestra situación", argumentó.
La escudería apostó por un rediseño profundo, tanto en el chasis como en la filosofía de trabajo, con la mirada puesta en superar el desafío del nuevo límite de peso mínimo de 770 kg. Greenwood prefirió no precisar si el A526 alcanzará exactamente ese objetivo al inicio de la temporada, pero remarcó: "Sabemos que estamos haciendo el mejor trabajo posible para alcanzar un objetivo ambicioso".
A esto, añadió: "Creo que la mayoría de la gente ha dicho públicamente que es un desafío, pero ese, nuevamente, es un desafío que nuestro equipo de diseño en la base asume con la energía y el vigor necesarios para intentar superarlo. No me gustaría dar cifras sobre nuestra situación actual, pero estamos contentos y sabemos que estamos haciendo el mejor trabajo posible".
Además, anticipó que el futuro inmediato de la categoría planteará un escenario distinto, en el que el calendario técnico será protagonista.
Greenwood advirtió que, aunque la temporada siguiente será más compleja en la fase inicial, la adaptación al nuevo reglamento será rápida: "El año que viene se presenta un poco más complicado, pero solo será así al principio. Después de tres carreras, parecerá que es la norma. Nos acostumbramos rápidamente a esas cosas. A veces olvidamos cómo fueron las cosas antes", explicó.
Sostuvo que los cambios introducidos por las nuevas unidades de potencia y las variaciones en la gestión energética representarán un "desafío significativo para el conductor y también para el equipo de ingeniería".
Lo que viene
En 2025, el protagonismo en la pista recayó en Pierre Gasly, quien fue el único integrante capaz de sumar 22 unidades para la escudería, logrando un sexto lugar en Silverstone como mejor resultado. Franco Colapinto reemplazó a Jack Doohan en la séptima carrera y, pese a mostrar una notable evolución en la que logró superar al experimentado piloto francés en varios circuitos, no logró puntos.
El lanzamiento oficial del nuevo A526 está programado para el 23 de enero, una fecha marcada en la agenda de la Fórmula 1 que servirá como termómetro para medir si la reestructuración interna y los esfuerzos colectivos logran traducirse en competitividad tangible dentro del circuito.
El monoplaza renovado de Alpine, el cual contará con un motor de Mercedes, volverá a salir a la pista en los test de pretemporada. Del 26 al 30 de enero se realizarán los ensayos privados en el Circuito de Cataluña, en Montmeló, mientras que en febrero harán lo propio en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20.
Franco, de vacaciones en Argentina
El piloto Franco Colapinto regresó a la Argentina tras completar la temporada 2025 de la Fórmula 1 con Alpine y aprovecha el receso para bajar un cambio antes de iniciar la preparación para el próximo año. El piloto de Pilar atraviesa días de descanso mientras la escudería trabaja en un nuevo modelo con el que buscará dar un salto de rendimiento.
En sus primeras horas en el país, Colapinto combinó relax y vida social, ya que asistió a un recital de Airbag, jugó al pádel con el exfutbolista Carlos Tevez y compartió una cena con su amigo Bizarrap. Sin embargo, en las últimas horas sorprendió con una aparición lejos de los flashes al viajar a San Andrés de Giles, una localidad bonaerense ubicada a unos 60 kilómetros de su ciudad natal.
Con sus fanáticos. Franco fue a comprar carne y no pasó desapercibido.
Allí se movió con total naturalidad junto a su familia y, acompañado por su padre Aníbal Colapinto, ingresó a un supermercado del pueblo, donde generó revuelo entre empleados y clientes. Las imágenes se viralizaron rápidamente y lo muestran recorriendo la carnicería y luego posando en la puerta del comercio con una bolsa de compras y una chocolatada.