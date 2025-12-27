Para la temporada 2026

La frase de Alpine sobre el coche que desató la ilusión: "Estamos totalmente encaminados"

Miembros importantes de la escudería francesa se mostraron ilusionados con los avances en el monoplaza A526 y alegan que tienen un "objetivo bastante ambicioso". Mientras tanto, Colapinto disfruta de sus vacaciones en el país.