Fórmula 1

La FIA respaldó a Mercedes y Alpine tomó aire para la próxima temporada

La FIA avaló la interpretación técnica que permite a Mercedes mantener el diseño de su nuevo motor pese a las quejas de otros fabricantes. Alpine, que usará esa unidad de potencia desde 2026, se vio beneficiado. La polémica gira en torno a la relación de compresión a altas temperaturas.