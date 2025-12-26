La FIA respaldó a Mercedes y Alpine tomó aire para la próxima temporada
La FIA avaló la interpretación técnica que permite a Mercedes mantener el diseño de su nuevo motor pese a las quejas de otros fabricantes. Alpine, que usará esa unidad de potencia desde 2026, se vio beneficiado. La polémica gira en torno a la relación de compresión a altas temperaturas.
Alpine usará motores Mercedes desde la temporada 2026 de Fórmula 1. Foto: Reuters
Alpine recibió una noticia clave antes del inicio de la nueva era técnica de la Fórmula 1. La FIA avaló la interpretación que Mercedes aplicó sobre sus nuevas unidades de potencia, despejando así uno de los mayores focos de tensión del reglamento 2026.
La resolución beneficia directamente al equipo de Franco Colapinto, que pasará a utilizar motores Mercedes a partir del próximo campeonato. La decisión fue leída como un primer respaldo concreto al proyecto técnico de Alpine.
El nuevo motor Mercedes fue avalado por la FIA pese a las críticas
Una interpretación polémica
La controversia nació en torno a un aspecto puntual del nuevo reglamento: la relación de compresión en las cámaras de combustión cuando el motor alcanza temperaturas elevadas. Rivales como Ferrari, Honda y Audi apuntaron a que tanto Mercedes como Red Bull Powertrains estarían explotando un vacío legal.
Según denunciaron, el calentamiento podría llevar la relación de compresión más allá del límite reglamentario. Pero como las verificaciones de la FIA se realizan a temperatura ambiente, el diseño pasaba los controles sin objeción alguna.
Colapinto podría verse beneficiado si la unidad ofrece ventaja real. Foto: Reuters
Qué dijo la FIA y por qué favorece a Alpine
La FIA sentó postura con una frase contundente: “Las cámaras de combustión son legales si, durante las pruebas realizadas a temperatura ambiente, se mide una relación de compresión de 16:1”. En otras palabras, no se considerarán los valores que resulten al calentarse el sistema.
Este fallo le permite a Mercedes continuar con su motor sin modificaciones y, por ende, también beneficia a sus tres equipos clientes: McLaren, Williams y Alpine. Si el diseño efectivamente ofrece ventaja en pista, podría haber una brecha técnica con el resto.
¿Y los que no llegaron?
Ferrari, Honda y Audi serían los más perjudicados. No solo no utilizaron esta interpretación para sus motores, sino que, según fuentes internas, ya no tienen margen de rediseño en lo inmediato. Solo podrían aspirar a acceder a las Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora previstas por el reglamento.
La temporada 2026 todavía no comenzó, pero la batalla técnica ya se juega desde los escritorios. Alpine, al menos por ahora, quedó bien parado en una disputa clave.