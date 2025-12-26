Nicolás Bianco y el sueño de Alpha 54 Racing: “Queremos ser el puente entre Argentina y Europa”
El exF1 argentino contó cómo surgió la idea de fundar una escudería sudamericana en Italia. “No es lo mismo llegar a un equipo suizo que a uno con tus raíces”, dijo sobre el rol integrador del proyecto.
"No fue fácil despedirse de la F1" dijo el argentino que decidió dar un salto en su carrera.
"Queremos ser un poco ese puente entre Argentina y Europa. No es lo mismo llegar a un equipo suizo u holandés, que a uno donde tienen tus mismas raíces", afirma Nicolás Bianco, el argentino que luego de nueve años en la Fórmula 1 decidió iniciar un camino propio: fundar, junto a su socio, la escudería Alpha 54 Racing en Italia.
La entrevista fue realizada por el equipo de Velocisimo para LT10 y El Litoral, donde Bianco compartió su experiencia personal, los obstáculos que enfrentó y el objetivo de esta apuesta inédita para el automovilismo regional.
Lo que parecía una tarea técnica rápidamente se volvió una odisea administrativa. "La burocracia italiana fue lo más difícil de todo. La argentina no es nada al lado de esto", señaló Bianco, entre risas. Desde la constitución legal de la empresa hasta instalar el sistema eléctrico del taller, cada paso fue una lucha contra trámites y permisos.
“El galpón tiene 500 metros cuadrados. Un día nos sentamos en el medio y dijimos: ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo? Estamos armando nuestro equipo en Europa”, recordó con emoción.
Alpha 54 Racing competirá en el Campeonato Italiano de F4
De técnico de F1 a team manager
Aunque ambos fundadores tienen amplia experiencia técnica en la Fórmula 1, este nuevo rol como team managers y dueños representa un desafío distinto. “Leímos todo el reglamento. Estudiamos muchísimo. Sabemos que no va a ser fácil, pero estamos preparados”, sostuvo Bianco.
El equipo no busca replicar modelos europeos, sino crear algo con identidad sudamericana. “Queremos formar corredores nuestros. No buscamos pilotos de otro lado. Es una bandera que queremos llevar bien alta”.
Si bien su nuevo rol lo aleja del ritmo vertiginoso de la Fórmula 1, Bianco sigue vinculado: participará en el armado de los nuevos autos para 2026. “Va a ser un año con muchos motores rotos. Cambian los motores, las ruedas, la aerodinámica. Y la batería va a ser el doble de potente, también más peligrosa”.
Estas modificaciones, anticipa, cambiarán la dinámica de la competencia y exigirán máxima preparación técnica de los equipos.
"Queremos formar corredores nuestros". El desafío de Bianco para su flamante escudería.
Colapinto y el potencial argentino
Consultado sobre Franco Colapinto, el piloto argentino que tendrá su temporada completa en Alpine, Bianco fue contundente: “Es un piloto extraordinario. Le tocó un año muy difícil, con un auto poco competitivo, pero tiene ese ‘algo’ especial que tienen los grandes”.
Bianco reconoce que despedirse de la F1 no es fácil: “Fueron muchos años, muchas emociones. Pero esto también es un sueño: tener tu equipo, tu auto, tu escudo”. Y aunque lo técnico lo sigue apasionando, hoy su foco está en crear una estructura que abra puertas a talentos del sur del mundo.
“Nosotros venimos de ahí, y sabemos lo que cuesta. Por eso queremos ser ese puente. Para que los chicos lleguen a un equipo donde se hable su idioma, donde los entiendan, donde se sientan en casa”, dijo Bianco en el final.