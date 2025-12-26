Fundó su escudería en Italia

Nicolás Bianco y el sueño de Alpha 54 Racing: “Queremos ser el puente entre Argentina y Europa”

El exF1 argentino contó cómo surgió la idea de fundar una escudería sudamericana en Italia. “No es lo mismo llegar a un equipo suizo que a uno con tus raíces”, dijo sobre el rol integrador del proyecto.