Pensando en el debut

Bernie Collins advierte sobre el duro camino de Cadillac rumbo a la F1 2026

Bernie Collins, ex ingeniera de Fórmula 1 y actual analista de Sky Sports, señaló que el nuevo equipo Cadillac enfrentará enormes dificultades para debutar en la temporada 2026 y aseguró que solo lograr estar en la parrilla del Gran Premio de Australia representará un logro significativo.