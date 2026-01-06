Fórmula 1 confirmó el cronograma completo con 30 carreras y seis Sprints
La F1 dio a conocer el calendario con fechas y horarios para los 24 Grandes Premios del 2026, que incluirán seis carreras Sprint y dos pruebas principales en día sábado. Madrid se suma como nueva sede.
La temporada 2026 tendrá 30 carreras, incluyendo seis Sprints. Foto: Reuters
La Fórmula 1publicó el calendario oficial de la temporada 2026, que tendrá 24 fines de semana de carrera y un total de 30 competencias: 24 Grandes Premios y 6 Sprints. Habrá actividad desde marzo hasta diciembre, con entrenamientos previos desde fines de enero en Barcelona. La novedad será el debut del circuito callejero de Madrid.
El formato Sprint se disputará en seis sedes, con solo dos repeticiones respecto a 2025: China y Miami. Las nuevas plazas con Sprint serán Canadá, Países Bajos, Singapur y Gran Bretaña. Por su parte, los GP de Bélgica, Brasil, Texas y Qatar volverán al esquema tradicional de tres prácticas, clasificación y carrera principal.
Por cuestiones locales, dos carreras principales se correrán en sábado. En Las Vegas, como es habitual, la carrera será nocturna el sábado 21 de noviembre (domingo 22 a la 1 AM en Argentina). La otra será en Azerbaiyán, el 26 de septiembre, tras el pedido de los organizadores por un feriado nacional.
Calendario ajustado y pretemporada
La actividad oficial comenzará con tests privados en Barcelona del 26 al 30 de enero. Luego, entre el 11 y el 20 de febrero, se realizarán ensayos abiertos en Baréin antes del inicio oficial en Australia el 8 de marzo. La temporada finalizará el 6 de diciembre en Abu Dhabi.
El reglamento técnico de 2026 traerá autos renovados y se pondrá a prueba desde el inicio del año. Las pruebas y horarios ya están disponibles para todos los fanáticos.
Los horarios
1- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 1.00
2- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00.00
3- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 4.00
4- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 2.00
5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12.00
6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14.00
7- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13.00
8- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17.00
9- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13.00
10- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17.00
11- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00
12- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00
13- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00
14- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00
15- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00
16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00
17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00
18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00
19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00
20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00
21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00
22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00
23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00
24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00
25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00
26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00
27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00
28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00
29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00
30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00