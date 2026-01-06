Haas rompe el calendario y presenta su nuevo auto antes del resto

Con una agenda de lanzamientos cada vez más concentrada, Haas optó por moverse primero y evitar quedar opacado en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1.
La escudería de Estados Unidos anunció que presentará su monoplaza de Fórmula 1 para 2026 el 19 de enero, adelantando su lanzamiento para evitar coincidir con Ferrari y Alpine en una jornada cargada.
La escudería estadounidense confirmó que presentará su nuevo monoplaza el 19 de enero, adelantando cuatro días la fecha prevista inicialmente, con el objetivo de no coincidir con Ferrari y Alpine, que también eligieron el 23 de enero para mostrar sus autos.
La decisión responde a una estrategia clara de visibilidad. Haas había comunicado a comienzos de diciembre que el VF-26 vería la luz el 23 de enero, pero el panorama cambió cuando Alpine oficializó su lanzamiento para ese mismo día y, poco después, Ferrari anunció que también presentaría su nuevo coche en esa fecha.
Frente a ese escenario, el equipo norteamericano resolvió modificar su cronograma.
Según explicó un portavoz de la escudería, el cambio se realizó “para evitar una sobrecarga de presentaciones de equipos” en una sola jornada, en un contexto donde la atención mediática y del público se reparte inevitablemente entre los grandes nombres del paddock.
El VF-26 será presentado inicialmente a través de renders digitales y material audiovisual, una modalidad que se volvió habitual en los últimos años y que permite mostrar las líneas generales del auto antes de su estreno en pista.
Como en todas sus temporadas en la Fórmula 1, Haas volverá a utilizar unidades de potencia Ferrari, manteniendo una de las asociaciones técnicas más estables de la categoría.
En cuanto a la alineación de pilotos, el equipo continuará apostando por Esteban Ocon y Oliver Bearman, quienes se incorporaron a tiempo completo la temporada pasada y afrontarán juntos su segundo año defendiendo los colores de la escudería.
La continuidad en el plantel es vista internamente como un factor clave para consolidar el trabajo técnico y deportivo en un reglamento que entra en una fase decisiva.
La temporada 2026 marcará, además, un punto de inflexión para Haas fuera de la pista. La alianza técnica con Toyota dará un paso más y pasará a tener estatus de patrocinador principal, reforzando el respaldo industrial y financiero del proyecto.
Este cambio se produce luego de que el equipo cerrara el último campeonato en la octava posición del Mundial de Constructores, un resultado que dejó sensaciones mixtas pero también margen de crecimiento.
Hasta ahora, el patrocinador principal había sido la empresa de transferencias de dinero MoneyGram, cuyo rol será reemplazado por la automotriz japonesa en una asociación que apunta a fortalecer el desarrollo tecnológico del equipo en el mediano plazo.
El movimiento de Haas refleja una tendencia cada vez más marcada en la Fórmula 1 moderna: la competencia no se limita a la pista.
En un entorno saturado de información y lanzamientos, elegir el momento adecuado para presentar un auto puede ser tan importante como sus prestaciones. Al adelantarse al 19 de enero, Haas buscará captar la atención antes de que los focos se concentren en Ferrari y Alpine, dando así el primer paso visible de su campaña 2026.