#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Mercado de pases

Ignacio Malcorra es refuerzo de Independiente tras salir de Rosario Central

El mediocampista ofensivo firmará con el “Rojo” luego de quedar libre del club rosarino. Llega con el aval de Quinteros y un contrato por objetivos para la temporada 2026.

Ignacio Malcorra se va a Avellaneda. Crédito: Rosario CentralIgnacio Malcorra se va a Avellaneda. Crédito: Rosario Central
Seguinos en
Por: 

Ignacio Malcorra será nuevo jugador de Independiente. El mediocampista ofensivo de 38 años firmará en los próximos días su vínculo con el club de Avellaneda luego de finalizar su contrato con Rosario Central y quedar en libertad de acción.

La negociación incluyó intercambios de ofertas durante las últimas semanas y se destrabó con el visto bueno del técnico Gustavo Quinteros, que apuesta a sumar experiencia en la mitad de la cancha. Malcorra firmará por un año con opción a renovar si cumple con ciertos objetivos.

El jugador se despidió de Rosario Central con un mensaje en redes sociales donde agradeció a empleados, compañeros y directivos. En su paso por el Canalla disputó 138 partidos, marcó 22 goles y dio 25 asistencias. Además, ganó la Copa de la Liga 2023 y el trofeo de Liga 2025.

Refuerzo de experiencia para el Rojo

En Independiente lo esperan como una pieza que pueda aportar juego y liderazgo en un plantel que busca consolidarse en 2026. Su llegada genera expectativas en la dirigencia y también en parte del público, que valora su trayectoria.

Seguinos en
#TEMAS:
Independiente
Liga Profesional de Fútbol de AFA
Copa de la Liga Profesional de Fútbol
Rosario Central

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro