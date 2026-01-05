Ignacio Malcorra es refuerzo de Independiente tras salir de Rosario Central

Ignacio Malcorra será nuevo jugador de Independiente. El mediocampista ofensivo de 38 años firmará en los próximos días su vínculo con el club de Avellaneda luego de finalizar su contrato con Rosario Central y quedar en libertad de acción.
El mediocampista ofensivo firmará con el “Rojo” luego de quedar libre del club rosarino. Llega con el aval de Quinteros y un contrato por objetivos para la temporada 2026.
La negociación incluyó intercambios de ofertas durante las últimas semanas y se destrabó con el visto bueno del técnico Gustavo Quinteros, que apuesta a sumar experiencia en la mitad de la cancha. Malcorra firmará por un año con opción a renovar si cumple con ciertos objetivos.
El jugador se despidió de Rosario Central con un mensaje en redes sociales donde agradeció a empleados, compañeros y directivos. En su paso por el Canalla disputó 138 partidos, marcó 22 goles y dio 25 asistencias. Además, ganó la Copa de la Liga 2023 y el trofeo de Liga 2025.
En Independiente lo esperan como una pieza que pueda aportar juego y liderazgo en un plantel que busca consolidarse en 2026. Su llegada genera expectativas en la dirigencia y también en parte del público, que valora su trayectoria.