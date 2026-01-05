Arrancó la pretemporada canalla

Jorge Almirón fue presentado en Central: “Quiero ser parte de la historia de este club”

El nuevo entrenador canalla fue presentado oficialmente en la sede fundacional, dejó sus primeras definiciones como DT y este lunes inició los trabajos con el plantel en Arroyo Seco de cara a un año cargado de competencias. Mauricio Martínez no será tenido en cuenta y Malcorra se fue libre.