Jorge Almirón fue presentado en Central: “Quiero ser parte de la historia de este club”

Jorge Almirón tuvo su presentación en Rosario Central: dejó en claro su entusiasmo por esta nueva etapa, se refirió a la expectativa por la Libertadores y evitó referirse a la salida de Ignacio Malcorra.
El nuevo entrenador canalla fue presentado oficialmente en la sede fundacional, dejó sus primeras definiciones como DT y este lunes inició los trabajos con el plantel en Arroyo Seco de cara a un año cargado de competencias. Mauricio Martínez no será tenido en cuenta y Malcorra se fue libre.
"Realmente, emocionado. Lo hablaba con el presidente antes de la presentación con los jugadores. Siempre es empezar de cero. Más allá de la experiencia que uno tiene... Tengo muchas expectativas, muchos nervios. Quiero ser parte de la historia. El equipo hizo una buena temporada el año pasado" fue lo primero que dijo el reemplazante de Ariel Holan.
"Ojalá podamos hacer una buena campaña, que podamos representar bien al club. Las veces que he venido a este estadio, se siente mucho la presencia de la gente. Lo tenemos a favor", agregó.
"Trataremos de dar lo mejor. Ojalá tengamos un buen año todos", expresó el exdirector técnico de Boca y de reciente paso por Colo Colo de Chile (estuvo hasta agosto de 2025). Además, remarcó que fue "importante el interés" los directivos. "Sabía que iba a venir en algún momento", expresó Almirón.
Y agregó: "Sé lo que representa este club. Sabía que en algún momento se iba a dar. Los tiempos se dieron y el interés fue geniuno. Me dieron muchas ganas de venir".
Además, se refirió a la participación del equipo en la Libertadores, en medio de la ilusion de los hinchas de una gran presentación en el certamen continental: "Tengo una gran expectativa. Mejor así, que la energía esté positiva, que haya confianza y exigencia. La presencia de Di María es muy importante. Lo ha hecho muy bien".
"El equipo lo hizo muy bien. Las expectativas son las que son. Hay que asumir las responsabilidades. Estamos muy contentos por eso" agregó el DT que fue finalista en dos oportunidades: con Lanús en 2017 (perdió con Gremio) y con Boca en 2023 (ante Fluminense).
Además, evitó referirse a los posibles refuerzos, a pesar de los inminentes arribos del arquero Jeremías Ledesma (desde River) y Vicente Pizarro (mediocampista a quien ya dirigió en Colo Colo): "Lo que he charlado con el presidente y Federico es que no se mencionen puestos y jugadores. Que trabajen con normalidad".
"Me consta que se ha avanzado en algunas cosas y sé que hay pedidos por jugadores del club. Hay que buscar que el plantel sea competitivo. Esperemos que pronto se pueda reforzar el equipo y redondear el plantel. Va a haber mucha competencia", dijo el ex entrenador xeneize.
Por último, Almirón aseguró que no piensa modificar mucho la idea de juego del equipo, que viene de finalizar primero en la tabla anual (y ser declarado campeón de Liga por la AFA): “No vamos a tocar demasiado, solamente algunos matices, este equipo hizo una comunión con la gente y no vamos a tocar demasiado”.
En un comunicado de carácter oficial, la institución rosarina confirmó que el futbolista Ignacio Malcorra no continuará en el club "al haber expirado el vínculo contractual que lo unía a nuestra Institución. Queremos agradecerle por todo lo que ha dado en su rico paso que se extendió durante tres años y medio".
"El volante ha sido protagonista de la historia reciente del Club, consiguiendo dos títulos con nuestra camiseta (Copa de la Liga 2023 y Liga 2025) y siendo clave en la seguidilla histórica de cinco victorias clásicas seguidas (anotó 2 tantos y participó de otros 4)" indicó el mensaje que compartió Rosario Central este lunes por la tarde.
"Será imposible no recordar aquel tiro libre de su autoría, que nos dio la victoria ante Newell's por 1-0 y fue el primer paso firme rumbo al título de 2023. Nacho, te deseamos lo mejor para lo que viene… ¡Muchas gracias bicampeón!" cerró el comunicado canalla.