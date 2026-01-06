Benavides fue protagonista en una etapa exigente del Dakar: cuarto puesto tras una jornada peligrosa
Luciano Benavides cumplió una sólida actuación en la tercera etapa del Dakar 2026. El piloto argentino del equipo oficial KTM fue protagonista durante gran parte del recorrido, pero algunas caídas y errores de navegación lo relegaron al cuarto puesto final.
Etapa extrema en el Dakar: Benavides peleó arriba y destacó la peligrosidad del recorrido. Credito: REUTERS/Stephane Mahe
Luciano Benavides finalizó cuarto este martes en la tercera etapa del Dakar 2026, luego de haber sido uno de los grandes animadores de la jornada entre las motos. El salteño del equipo oficial KTM se mantuvo en la lucha por los primeros puestos durante buena parte de la prueba especial, en una etapa marcada por la dureza del terreno y la complejidad de la navegación.
Los competidores afrontaron un recorrido total de 736 kilómetros, con una especial cronometrada de 421 kilómetros que combinó extensos tramos de arena con sectores rocosos, lo que elevó el nivel de exigencia física y técnica.
Una pelea cerrada en los primeros kilómetros
Benavides comenzó la etapa a gran ritmo. En el control del kilómetro 41 se ubicaba tercero, a apenas 27 segundos del líder, el chileno Ignacio Cornejo. La lucha por la punta se intensificó rápidamente y, al paso por el kilómetro 80, Cornejo, Daniel Sanders y Benavides marchaban separados por apenas cinco segundos.
Tras completar 114 kilómetros de especial, el argentino marcó el mejor tiempo, con una ventaja de 1 minuto y 49 segundos sobre Sanders. Sin embargo, el australiano contaba con bonificaciones equivalentes, lo que dejaba a ambos pilotos oficiales de KTM prácticamente empatados en la clasificación parcial.
Caídas y pérdida de terreno
Con el avance de la etapa, el español Tosha Schareina logró hacerse con el liderazgo. Benavides se mantenía competitivo y seguía en la pelea, a solo 22 segundos al pasar por el kilómetro 219.
No obstante, a partir de ese punto el argentino comenzó a perder tiempo debido a algunas caídas leves y pequeños errores de navegación. Luego de superar los 300 kilómetros de especial, ya se encontraba a más de un minuto del líder y finalmente cruzó la meta en la cuarta posición, a 4 minutos y 30 segundos de Schareina, quien se quedó con la victoria para Honda.
“Fue una etapa muy peligrosa”
Al finalizar la jornada, Benavides hizo un balance positivo, aunque reconoció las dificultades del recorrido.
“Fue una etapa muy, muy larga, pero me sentí muy bien. Navegué bastante bien, aunque estaba muy difícil. Cometí algunos errores y me caí tres veces, pero despacio, nada grave”, explicó.
El salteño también señaló que en el tramo final perdió tiempo al intentar superar a otros pilotos en medio del polvo. “La peleé hasta el final y fue una buena etapa”, remarcó.
Consultado sobre la peligrosidad del recorrido, fue claro: “Sí, fue muy peligrosa para las motos, sobre todo porque el terreno tenía mucha arena con piedras, así que había que tener mucho cuidado”.
Avance en la general
Con este resultado, Luciano Benavides escaló al quinto puesto de la clasificación general, quedando a 11 minutos y 6 segundos del líder Daniel Sanders, quien continúa al frente del Dakar 2026 con otra KTM oficial.