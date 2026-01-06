Edición 2026

Benavides fue protagonista en una etapa exigente del Dakar: cuarto puesto tras una jornada peligrosa

Luciano Benavides cumplió una sólida actuación en la tercera etapa del Dakar 2026. El piloto argentino del equipo oficial KTM fue protagonista durante gran parte del recorrido, pero algunas caídas y errores de navegación lo relegaron al cuarto puesto final.