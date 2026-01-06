Rosario Central: arrancó el ciclo de Almirón y se fue Malcorra

El primer lunes de 2026 fue muy agitado en Rosario Central. Temprano en la mañana, Jorge Almirón llegó al predio de Arroyo Seco para dirigir su primera práctica al frente del plantel “canalla”.
Fue una jornada con muchas novedades en el club rosarino. Jorge Almirón dirigió su primera práctica y luego fue presentado en conferencia de prensa: “Quiero ser parte de la historia de este club”, dijo. Un rato después, Malcorra se despidió en redes sociales: “Me hubiese gustado irme de otra manera”, deslizó
El primer lunes de 2026 fue muy agitado en Rosario Central. Temprano en la mañana, Jorge Almirón llegó al predio de Arroyo Seco para dirigir su primera práctica al frente del plantel “canalla”.
De ahí, se trasladó a la sede fundacional del club rosarino, para brindar la conferencia de prensa de presentación como nuevo entrenador, junto al presidente Gonzalo Belloso y el director deportivo Federico Lussenhoff.
Minutos después del encuentro con los periodistas, Ignacio Malcorra decidió ponerle fin a la novela del verano y confirmó que no seguirá en Central. “Me hubiese gustado despedirme de otra manera, pero así son las cosas”, posteó el mediocampista en su cuenta de Instagram.
Ante esta situación, la dirigencia “auriazul” acelera los pasos para sumar refuerzos a una plantilla que deberá afrontar triple competencia en esta temporada que se inicia.
“Más allá de mi experiencia en muchos clubes y de los años que van pasando, siempre que llego a un lugar es como empezar de cero. Siento los nervios del comienzo y la expectativa de estar a la altura de esta institución en los desafíos que se vienen”.
Así se presentó Jorge Almirón este lunes en Rosario Central. En el inicio de la conferencia, el presidente Gonzalo Belloso dijo que “es un técnico que elegimos porque consideramos que nos puede dar el salto de calidad por encima de todo lo bueno que hizo Ariel (Holan) el año pasado”.
“Quiero ser parte de la historia, ojalá que podamos hacer una muy buena campaña y representar bien al club”, se entusiasmó el ex DT de Lanús, Boca y Colo Colo, entre otros clubes. “Sabía que en algún momento iba a venir a Central. Fui compañero de Bustos Montoya y Buljubasich, que me hablaron mucho de este club”, confió luego.
Al flamante entrenador “canalla” le preguntaron por posibles refuerzos y respondió con el guion ya estudiado:
“Hablamos de no mencionar puestos ni jugadores para que podamos trabajar con total normalidad. Se ha avanzado en algunas cosas y hay pedidos de algunos jugadores, esperamos que pronto se pueda reforzar el equipo y redondear el plantel. Va a haber mucha competencia, necesitamos un equipo sólido y con buen recambio”, respondió.
A Almirón le mencionaron que el gran sueño de los hinchas de Central vuelve a ser la Copa Libertadores, con el plus de tener en el plantel a una estrella internacional como Ángel Di María: “Hay una gran expectativa, pero mejor así, que haya confianza y exigencia. La presencia de Di María es muy importante, hay que asumir las responsabilidades”, consideró.
Almirón inició la pretemporada este lunes con 31 jugadores a disposición. Ellos son los arqueros Jorge Broun, Damián Fernández, y Leonardo Sosa; los defensores Emanuel Coronel, Enzo Giménez, Elías Verón, Santiago Burgos, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Juan Giménez, Luca Raffin, Carlos Quintana.
Juan Cruz Komar, Agustín Sández y Leonardo Ríos; los mediocampistas Tomás O’ Connor, Kevin Gutiérrez, Franco Ibarra, Federico Navarro, Samuel Beltrán, Gaspar Duarte, Ángel Di María, Santiago Segovia, Jaminton Campaz y Giovanni Cantizano; y los delanteros Maximiliano Lovera, Alejo Veliz, Agustín Módica, Enzo Copetti, Franco Frías y Fabricio Oviedo.
Ignacio Malcorra fue el protagonista de la novela del verano en Central. El mediocampista, que hace algunos años llegó como uno más y a fuerza de títulos y goles importantes se metió en el corazón de los hinchas, esperó la finalización de la conferencia de Jorge Almirón y publicó un posteo en su cuenta de Instagram despidiéndose de todos los “canallas”.
“Hoy es un día muy triste donde me toca despedirme de todos ustedes que me hicieron muy feliz dentro y fuera de la cancha. Me despido con mucha tristeza, me hubiera encantado despedirme de otra manera, dentro del Gigante de Arroyito, como nos conocimos”, escribió Malcorra, confirmando su partida. Por estas horas se menciona un interés de Independiente de Avellaneda por él.
“Me voy con la tranquilidad de haber dejado todo cada partido y de dejar a Central bien arriba como tiene que ser, con 2 campeonatos y todos los clásicos ganados. No soy de hablar mucho, pero dentro de la cancha traté de representar los colores de la mejor manera y creo que así fue”, señaló Malcorra en otro párrafo del su extensa publicación de despedida.
En la conferencia, cuando a Almirón le preguntaron por Malcorra, había respondido: “Yo tenía entendido que el club le hizo una oferta a los referentes y Nacho estaba ahí, lo tuve antes en Lanús, lo conozco y tuvo grandes temporadas en Central, pero es una negociación que está teniendo la dirigencia”.
Un rato después, Rosario Central también usó sus redes sociales para despedir al nuevo ídolo de la hinchada: “Queremos agradecer a Ignacio Malcorra por todo lo que dio a Rosario Central en estos tres años y medio. Fuiste parte de la Copa de la Liga 2023, el título de la Liga 2025 y clave en la histórica seguidilla de cinco clásicos ganados de forma consecutiva”, reconoció el club de Arroyito.