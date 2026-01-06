LFP

Rosario Central: arrancó el ciclo de Almirón y se fue Malcorra

Fue una jornada con muchas novedades en el club rosarino. Jorge Almirón dirigió su primera práctica y luego fue presentado en conferencia de prensa: “Quiero ser parte de la historia de este club”, dijo. Un rato después, Malcorra se despidió en redes sociales: “Me hubiese gustado irme de otra manera”, deslizó