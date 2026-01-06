Alonso reconoció que Neris quiere ir a Colombia: ¿América baja una oferta?
Viene de marcar 16 goles en 34 partidos y generar cinco asistencias con la camiseta del Montevideo City Torque, lugar donde Colón lo mandó hace un año para evitar un juicio por Teuten. Ahora, fue de lo mejor en el torneo charrúa.
El flamante presidente de Colón, José Alonso. Foto: Manuel Fabatía
Después de tanto renegar con los pagos en dólares de esa compra inicial a River Plate de Montevideo y de la decepción que marcó su paso sin gol por Santa Fe,Colón podría recibir un impensado regalo de Reyes si es que el América de Cali termina de oficializar una oferta por el delantero uruguayo José Pablo Neris.
El “9”, que en su momento Marcelo Saralegui hizo comprar a los dirigentes sabaleros en la temporada 2023 después de clavar 10 goles con la camiseta de Abion, hoy parece darle la razón al “uruguayo…uruguayo” que brillara con la sangre y luto.
Es que después de tantas idas, vueltas, documentos impagos e inhibiciones, José Pablo Neris encadenó una temporada tremenda en el Montevideo City Torque durante todo 2025: 34 partidos, 16 goles y de paso unas 5 asistencias. Colón, de golpe, se dio cuenta que ese 65 por ciento adquirido hace un par de años puede generar un impensado ingreso que el club necesita como el aire para vivir en medio de esta verdadera reconstrucción.
Alonso reconoció que Neris quiere ir a Colombia.
Desde Colombia, al que lo tiene en radar es el histórico América de Cali. “El cuadro vallecaucano está buscando fortalecer su zona ofensiva para el 2026. América de Cali es uno de los equipos que más activo ha estado en el mercado de fichajes. Aunque ya se conocen las contrataciones de Marlon Torres, Darwin Machís y Carlos Sierra, la directiva está a la espera de concretar la llegada de un nuevo delantero. Entre los opcionados a reforzar ese frente de ataque se encuentra José Neris, delantero uruguayo”, avisan los colegas de Radio Caracol.
Es tan fuerte el rumor que América de Cali quiere a Neris, que el propio presidente sabalero José Alonso pasó por los micrófonos de Caracol Deportes y comentó que se enteró del interés del América por Neris, gracias a que el mismo jugador le avisó. En este sentido reveló que Colón no ha recibido ninguna oferta del cuadro escarlata.
“He tenido conocimiento de que se ha hablado con el representante José Neris, respecto a una supuesta vinculación al América, pero hasta ahora no he tenido ninguna propuesta firme. Fue un acercamiento, porque José tuvo una extraordinaria participación en el fútbol uruguayo con el City Torque, donde convirtió 16 goles", sentenció el actual mandatario sabalero.
En cuanto al posible giro de la negociación, Alonso explicó: “No he tenido conversación con América. Hay conexión con el representante y yo me enteré por José Neris, que me lo comentó personalmente en Uruguay... Me lo encontré, estuve charlando amenamente con él y me dijo que existía esa posibilidad”.
Es preciso recordar que Neris jugó el 2025 con Montevideo City Torque, equipo en el que disputó 34 partidos, anotó 16 goles y repartió 5 asistencias. Ahora bien, su préstamo terminó y debe volver al equipo que dueño de sus derechos, es decir Colón.
De todos modos, Alonso reconoció que el delantero de 25 años desea llegar al América, debido a que lo considera “una oportunidad interesante” para “progresar y tener un crecimiento”.
“Creo que es un 9 importante con gran juego aéreo, mucha movilidad, presencia en ataque, patea muy bien y es potente. Si América busca un jugador de sus características, sería importante”, concluyó.
En su momento, Colón desembolsó seis documentos de 100.000 dólares cada uno para adquirir el 65 por ciento de José Pablo Neris, siendo “socio” de River Plate de Montevideo con el 35 por ciento restante de la ficha.
Alonso, Colotto y Medrán, los responsables del Sabalero en la temporada 2026. Foto: Manuel Fabatía
Hace un año, cuando Godano era presidente, el dolor de cabeza a resolver en el Uruguay era doble: 1) definir el futuro de Neris, jugador que había llegado tarde a la pretemporada, entrenaba separado y manifestaba su deseo de "no jugar en Colón"; 2) resolver el conflicto múltiple con Montevideo City Torque por Andrew Teuten. ¿Por qué múltiple?: porque el club del grupo City le exigía a Colón 250.000 dólares porque el Sabalero lo dejó libre al lateral uruguayo, por un lado; por el otro, el futbolista ya había ido al gremio para exigir varios meses de saldos adeudados.
En ese contexto, Colón ofreció una compensación que el Torque aceptó: "achicar" el reclamo con el préstamo sin cargo (con opción accesible de compra) del delantero José Pablo Neris. “La directiva uruguaya dio el visto bueno, aunque se desconoce el monto del descuento. De esa manera, Colón gambetea una posible acción en FIFA o en el TAS, con el riesgo de una inhibición”, publicaba hace un año El Litoral.
Ahora, un año después, Colón siente que puede llegar un impensado Regalo de Reyes, porque los 16 goles en 34 partidos ponen a Neris como uno de los mejores delanteros del campeonato uruguayo. Como el Torque no lo puede comprar, debe volver a Colón y es así donde el Sabalero se frota las manos. Si el América de Cali acelera por Neris, llegará un ingreso de un futbolista al que muchos ya ni recordaban por el lado del Barrio Centenario.