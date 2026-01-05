Checo Pérez elogió a Colapinto y valoró el aliento de los hinchas argentinos

Franco Colapinto sigue sumando reconocimiento dentro del mundo de la Fórmula 1. A pesar de una temporada 2025 difícil en cuanto a resultados, el piloto argentino dejó señales de talento, madurez y compromiso que no pasaron desapercibidas. El último en elogiarlo fue Sergio “Checo” Pérez.
El mexicano, que regresará al Gran Circo en 2026 con el equipo Cadillac F1, habló en el podcast Cracks sobre distintos aspectos de su carrera y no escatimó en palabras para destacar el fenómeno que genera Colapinto en su país de origen.
Franco Colapinto recibió elogios del piloto mexicano por su presente y proyección.
“Tiene a todo su país apoyándolo”
“Estoy impresionado con la afición argentina, cómo apoyan a Franco. Es un pilotazo y tiene a todo su país apoyándolo”, dijo Pérez al ser consultado sobre la nueva camada de pilotos en la Fórmula 1.
El tapatío, que también atravesó momentos complejos en la categoría reina, aprovechó para marcar una diferencia con otras realidades: “Es algo que realmente tenemos que aprender de otros países. No solo con los pilotos, también con futbolistas y atletas en general”.
La mención a la hinchada argentina no fue menor. A lo largo del calendario 2025, se vio una presencia cada vez más notoria de banderas albicelestes en las tribunas y expresiones de aliento para Colapinto en cada paddock.
Cadillac F1, el nuevo equipo de la Fórmula 1. (EFE/GM)
Críticas al modelo Red Bull
En la misma entrevista, Pérez volvió a hablar de su salida de Red Bull Racing. “Ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1”, lanzó, en alusión al rol secundario que le tocó ocupar durante su tiempo en el equipo austríaco.
“Cuando tienes un coche con el que piensas en qué curva vas a chocar, no puedes ir rápido. Y además tenés a todo el equipo en contra públicamente. Era muy difícil”, expresó el piloto mexicano, que finalizó su etapa en Red Bull a fines de 2025.
Con estas declaraciones, Checo contrastó dos situaciones: por un lado, la soledad que experimentó dentro de una escudería dominante; por otro, la fortaleza que representa, según su mirada, el acompañamiento que Colapinto recibe desde Argentina.