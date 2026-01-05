Zhou Guanyu se suma a Cadillac como piloto de reserva
La escudería estadounidense confirmó al piloto chino como su piloto de reserva para la temporada 2026, en la que debutará en la Fórmula 1. Zhou aportará experiencia reciente y será la principal alternativa ante cualquier baja de Sergio Pérez o Valtteri Bottas.
“Estoy encantado de unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 como piloto de reserva antes de su debut”, expresó Zhou. Credito: REUTERS/Mike Blake
Cadillac anunció oficialmente a Zhou Guanyu como piloto de reserva para su temporada debut en la Fórmula 1, que se concretará en 2026. El piloto chino, de 26 años, se incorpora a la estructura de la nueva escudería luego de haber cumplido funciones similares durante la campaña 2025 en la Scuderia Ferrari.
La designación refuerza la apuesta del equipo estadounidense por contar con pilotos de experiencia reciente en la categoría reina, en un proyecto que busca consolidarse desde su primer año de competencia.
Reencuentros dentro de la estructura
La llegada de Zhou también implica un reencuentro con figuras clave del equipo. El piloto volverá a trabajar con Graeme Lowdon, director de Cadillac F1 y parte del entorno de representación del chino, y con Valtteri Bottas, con quien compartió equipo en Sauber durante tres temporadas, hasta que ambos fueron desvinculados a finales de 2024.
Finalmente, Cadillac optó por una alineación titular integrada por dos ganadores de grandes premios: Sergio Pérez y Bottas, dejando a Zhou como principal respaldo deportivo.
Las palabras de Zhou: entusiasmo y compromiso
“Estoy encantado de unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 como piloto de reserva antes de su debut”, expresó Zhou, quien acumuló 16 puntos en sus tres temporadas como piloto titular en la F1.
“Este es uno de los proyectos nuevos más grandes y emocionantes que ha visto el deporte. He trabajado con Graeme y con Valtteri durante muchos años en diferentes funciones, así que unirme al equipo se siente como volver a la familia”, agregó.
Además, el piloto destacó el valor de su experiencia reciente tanto en pista como en el desarrollo técnico: “Sé que puedo aportar mucho al equipo y estoy deseando apoyarlos de la mejor manera posible”.
Un respaldo con múltiples funciones
Zhou se suma a un amplio grupo de pilotos que respaldan la estructura deportiva de Cadillac. Entre ellos se encuentran el ex piloto de IndyCar Colton Herta, en un rol de pruebas, y Simon Pagenaud, Pietro Fittipaldi y Charlie Eastwood, quienes trabajan como pilotos de simulador.
Si bien Herta es considerado una de las principales apuestas a futuro para un asiento titular en la F1, el estadounidense aún no cuenta con la superlicencia, lo que convierte a Zhou en el reemplazo inmediato en caso de que Pérez o Bottas no puedan competir.
Graeme Lowdon explicó los motivos de la elección y destacó el perfil del piloto chino. “Nuestro proceso para seleccionar al piloto de reserva fue tan exhaustivo como el de los pilotos titulares. Buscábamos experiencia reciente en F1, compromiso con el equipo y capacidad para colaborar en el desarrollo del auto”, señaló.
“Zhou cumple perfectamente con esos requisitos. Será un gran activo para nosotros cuando salgamos a competir en 2026 y esperamos que sea una parte integral del equipo”, concluyó el director deportivo.
Calendario y primeros desafíos
La temporada 2026 de Fórmula 1 comenzará con tres tests de pretemporada: del 26 al 30 de enero en Barcelona, y luego dos sesiones en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. El debut oficial de Cadillac en la categoría se producirá en el Gran Premio de Australia, que se disputará en Melbourne del 6 al 8 de marzo.