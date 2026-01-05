Fórmula 1

Zhou Guanyu se suma a Cadillac como piloto de reserva

La escudería estadounidense confirmó al piloto chino como su piloto de reserva para la temporada 2026, en la que debutará en la Fórmula 1. Zhou aportará experiencia reciente y será la principal alternativa ante cualquier baja de Sergio Pérez o Valtteri Bottas.