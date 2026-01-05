Etapa 2

Benavides resiste en un Dakar exigente y ya se ubica sexto en la general

El piloto salteño finalizó noveno en la segunda etapa del Rally Dakar 2026 y quedó sexto en la clasificación general. Tras una jornada extensa y cargada de tramos rocosos, valoró su rendimiento y la evolución física tras la lesión sufrida en octubre.