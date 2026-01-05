Benavides resiste en un Dakar exigente y ya se ubica sexto en la general
El piloto salteño finalizó noveno en la segunda etapa del Rally Dakar 2026 y quedó sexto en la clasificación general. Tras una jornada extensa y cargada de tramos rocosos, valoró su rendimiento y la evolución física tras la lesión sufrida en octubre.
Benavides destacó la dureza de la segunda etapa y mira con optimismo lo que viene
Luciano Benavides continúa firme en el 48° Rally Dakar, que se disputa en Arabia Saudita, y logró superar con solidez una segunda etapa marcada por la dureza del terreno. El piloto argentino finalizó noveno entre las motos, a 7 minutos y 11 segundos del australiano Daniel Sanders, su compañero en el equipo oficial KTM.
Con este resultado, Benavides se ubica sexto en la clasificación general, a diez minutos del nuevo líder de la competencia, tras haber sido quinto en la etapa inaugural.
Rocas, desgaste y concentración permanente
El tramo cronometrado de la jornada presentó un recorrido inicial similar al del día anterior, con sectores arenosos y trazados sinuosos entre cañones.
Luego, los competidores atravesaron las montañas del Hiyaz, con pistas predominantemente rocosas, antes de desembocar en amplias llanuras rápidas y arenosas y enfrentar las primeras pequeñas dunas de esta edición del Dakar, en las inmediaciones de Al-Ula.
“La etapa fue realmente larga. Todo el tiempo entre rocas, no tanta navegación”, explicó Benavides tras completar la jornada.
Según detalló, la principal dificultad estuvo en la gestión del riesgo y la concentración: “La navegación fue bastante sencilla, pero estaba llena de rocas. Tenías que cuidar la moto y no arriesgar demasiado porque, cuando perdés la concentración, podés enganchar una roca y terminar en el suelo”.
Objetivo cumplido y sensaciones positivas
A pesar del desgaste, el salteño valoró el resultado obtenido. “Para mí fue una etapa sólida. Después del repostaje tuve que cuidar los neumáticos, pero estas cosas pasan en el Dakar. Por suerte, pude llegar a la meta”, señaló.
Además, remarcó el buen funcionamiento de la moto y su estado anímico: “Estamos enteros y contentos. La sensación sobre la moto es realmente buena y estoy feliz”.
Un arranque alentador pese a la lesión
Más allá de que el Dakar 2026 recién comienza, Benavides realizó un balance positivo de las primeras etapas, especialmente considerando la lesión de rodilla y hombro que sufrió en octubre pasado tras una caída en el Rally de Marruecos.
“El inicio ha sido realmente bueno. Normalmente me cuesta arrancar el Dakar, pero ahora, incluso con la lesión reciente, me estoy sintiendo bastante bien. Creo que cada día voy a mejorar a medida que entramos en el ritmo de carrera”, afirmó.
Pensando en la tercera etapa, el piloto anticipó una jornada igualmente exigente, pero con mayores desafíos en la navegación. “Mañana va a ser un día largo, con mucha más navegación que hoy. Va a ser una buena etapa y muy dura, sin dudas”, concluyó.