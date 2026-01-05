Fórmula 1

Colapinto: “Nunca había tenido una temporada en la que me sintiera tan incapaz de ir rápido”

En una entrevista, el piloto argentino reveló qué fue lo que más sufrió en el 2025 a bordo del Alpine y brindó detalles de su preparación física y mental para cada competencia. “La parte de gestionar bien la energía y los tiempos es muy difícil”, aseguró.