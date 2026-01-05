Colapinto: “Nunca había tenido una temporada en la que me sintiera tan incapaz de ir rápido”
En una entrevista, el piloto argentino reveló qué fue lo que más sufrió en el 2025 a bordo del Alpine y brindó detalles de su preparación física y mental para cada competencia. “La parte de gestionar bien la energía y los tiempos es muy difícil”, aseguró.
El nacido en Pilar reveló cómo prepara su cuerpo y su cabeza para los entrenamientos y las carreras.
Franco Colapinto afrontará por primera vez una temporada a tiempo completo como piloto titular de la Fórmula 1 de la mano de Alpine. Luego de ganarse su lugar al lado de Pierre Gasly tras mostrar una notable evolución en su rendimiento, el argentino se consolidó como una de las piezas clave de la escudería francesa, que centró todos sus esfuerzos en el desarrollo del monoplaza para el 2026.
Durante sus vacaciones en el país, el pilarense fue protagonista de una entrevista con la revista Rolling Stone, en la que habló sobre el arduo trabajo de un corredor del Gran Circo, su conexión con la música y cómo reaccionan sus rivales al apoyo de los fanáticos albicelestes.
Colapinto hizo hincapié en que “fue un año muy largo”, aunque esto fue clave para su adaptación a la F1. “Creo que nunca había tenido una temporada en la que me sintiera a veces tan incapaz de ir rápido, de estar donde yo quería estar".
"Al final, nosotros los deportistas... Yo en especial soy muy competitivo y cuando no tenés la oportunidad de pelear adelante, de estar peleando por puntos... Nunca había tenido un año en el que dijera: “no puedo ganar, no puedo hacer un podio, no puedo pelear una pole position”, argumentó el joven de 22 años.
Colapinto descansa antes del inicio de la pretemporada.
En esta misma línea, agregó: “El nivel de frustración o de sentirte un poco inferior a los demás es mucho más grande que el disfrute que podés capaz tener por estar en Fórmula 1. Y esa fue de las cosas más difíciles. Además, también está la expectativa de todo el mundo alrededor, ¿no? Entonces, hay muchos factores y muchas cosas para controlar y para manejar”.
Los secretos de la Fórmula 1
Sobre esto último, Colapinto puntualizó en que “hay muchos factores diferentes” que un piloto de la Máxima tiene que sobrellevar. “Manejar un Fórmula 1 viene con muchas cosas más que capaz uno no está acostumbrado, no es lo que espera. Y son obviamente cosas que tenés que aprender y que mejorar".
"La F2, F3... Todas las categorías anteriores estás casi la mitad del tiempo haciendo nada. Si bien estás viendo los datos y eso, después llega un punto en que no tenés más nada para ver y estás... En la Fórmula 2 te podés ir a dormir una siesta. Y en la Fórmula 1 no tenés ni cinco minutos para comer en una mesa, tenés que comer con los ingenieros”, comentó.
La actividad fuera de la pista es tan grande que Colapinto aseguró que puede cansarlo más que el trabajo durante una sesión: “La parte de gestionar bien la energía y los tiempos es muy difícil. El jueves lo tenés lleno de cosas. El año pasado, como en Brasil, había jueves que terminaba más cansado que como yo termino un domingo después de la carrera".
El piloto de Alpine contó cómo es el detrás de escena de cada carrera.
"No había ni empezado el fin de semana, no había ni empezado a manejar, el jueves a la noche estaba destrozado. Y eso, obviamente, lo vas aprendiendo con el tiempo, pero es difícil de manejar, porque hay muchas cosas. Manejar en la Fórmula 1 es el 10% del tiempo. Todo el resto del tiempo estamos haciendo un montón de cosas que no tienen nada que ver con manejar", comentó el nacido en Pilar.
La música, clave
Por otro lado, Franco Colapinto aseguró que la música es clave durante su preparación en la grilla de salida y lo ayuda a desconectarse del ruido externo. “Escucho mucha música, pero especialmente cuando corro esos fines de semana que tengo muchas cosas en la cabeza, me ayuda a distraerme un poquito, a sacar el foco de las preocupaciones y ponerlo un poco en la música".
"Me ayuda. Creo que desde que empecé a correr, si hay algo que llevo siempre a todas las carreras son los auriculares. Así que la música es algo que me ayuda, sí, pero capaz más en el día a día y hasta en las carreras”, confesó.
Vale destacar que, tras descansar en el país y celebrar las Fiestas junto a su familia, Colapinto deberá regresar a Europa para presentarse en la fábrica de Enstone. Allí comenzará a diagramar el exhaustivo trabajo a realizar antes del inicio oficial de la temporada 2026 de la Fórmula 1, que tendrá la luz verde el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.
No obstante, antes de esto, deberá afrontar los tres test de pretemporada, de los que participará por primera vez desde su arribo a la Máxima. Del 26 al 28 de enero estará en Barcelona, mientras que los siguientes se realizarán en Bahréin: del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes.