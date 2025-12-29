#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Video

Arte bajo cero: así es la muestra de esculturas de hielo gigantes que deslumbra a los turistas en Rusia

El festival KronshLed abrió en San Petersburgo una exposición de esculturas de hielo con piezas monumentales, iluminación especial y un recorrido temático que atrae a visitantes en plena temporada invernal.

Hielo, luces y fantasía: la exposición invernal que se roba todas las miradas en Rusia.Hielo, luces y fantasía: la exposición invernal que se roba todas las miradas en Rusia.
Seguinos en
Por: 

San Petersburgo sumó un nuevo imán para el invierno: una exposición de figuras de hielo que recrea una postal de fantasía, con un clima de “cuento de hadas” que se volvió un imán para turistas y curiosos.

El evento se enmarca en el festival KronshLed, que reúne obras elaboradas especialmente para la temporada fría y propone un recorrido pensado para disfrutar del arte en temperaturas bajo cero.

Las esculturas fueron realizadas por artistas locales e internacionales y se destacan por el nivel de detalle y por sus dimensiones: piezas de gran tamaño que buscan impactar desde la primera mirada.

El paseo incluye estructuras talladas a mano que representan personajes fantásticos, escenas temáticas y elementos decorativos propios del invierno. La iluminación montada en el recinto potencia el efecto visual y le suma una atmósfera envolvente.

Desde la organización señalaron que el festival se consolidó como uno de los atractivos invernales de la región, con impacto en el turismo y en el intercambio artístico. La muestra permanecerá abierta durante toda la temporada de invierno.

Seguinos en
#TEMAS:
Videos
Es viral
Rusia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro