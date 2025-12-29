Arte bajo cero: así es la muestra de esculturas de hielo gigantes que deslumbra a los turistas en Rusia

San Petersburgo sumó un nuevo imán para el invierno: una exposición de figuras de hielo que recrea una postal de fantasía, con un clima de “cuento de hadas” que se volvió un imán para turistas y curiosos.
El festival KronshLed abrió en San Petersburgo una exposición de esculturas de hielo con piezas monumentales, iluminación especial y un recorrido temático que atrae a visitantes en plena temporada invernal.
El evento se enmarca en el festival KronshLed, que reúne obras elaboradas especialmente para la temporada fría y propone un recorrido pensado para disfrutar del arte en temperaturas bajo cero.
Las esculturas fueron realizadas por artistas locales e internacionales y se destacan por el nivel de detalle y por sus dimensiones: piezas de gran tamaño que buscan impactar desde la primera mirada.
El paseo incluye estructuras talladas a mano que representan personajes fantásticos, escenas temáticas y elementos decorativos propios del invierno. La iluminación montada en el recinto potencia el efecto visual y le suma una atmósfera envolvente.
Desde la organización señalaron que el festival se consolidó como uno de los atractivos invernales de la región, con impacto en el turismo y en el intercambio artístico. La muestra permanecerá abierta durante toda la temporada de invierno.