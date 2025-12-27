Ucrania

Rusia intensifica los bombardeos y Zelenski advierte: "No quieren terminar la guerra"

El presidente ucraniano denunció una nueva oleada de ataques rusos contra infraestructura civil y energética, que dejó al menos un muerto y cientos de miles de personas sin electricidad ni calefacción, en la antesala de una reunión clave con Donald Trump en Estados Unidos.