Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Ucrania

Rusia intensifica los bombardeos y Zelenski advierte: "No quieren terminar la guerra"

El presidente ucraniano denunció una nueva oleada de ataques rusos contra infraestructura civil y energética, que dejó al menos un muerto y cientos de miles de personas sin electricidad ni calefacción, en la antesala de una reunión clave con Donald Trump en Estados Unidos.

Zelenski denuncia que Moscú prolonga el conflicto. Credito: REUTERS/Thomas PeterZelenski denuncia que Moscú prolonga el conflicto. Credito: REUTERS/Thomas Peter
Rusia lanzó durante la noche del viernes al sábado casi 500 drones y unos 40 misiles contra Ucrania, dirigidos principalmente a infraestructuras energéticas y civiles, denunció el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Según afirmó, los ataques continúan y evidencian la falta de voluntad de Moscú para poner fin al conflicto.

A drone hits an apartment building during a Russian missile and drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine December 27, 2025. REUTERS/Gleb GaranichZelenski denuncia que Moscú prolonga el conflicto

“Si Rusia convierte incluso la Navidad y el Año Nuevo en una época de casas destruidas, apartamentos incendiados y centrales eléctricas en ruinas, entonces esta acción repugnante solo puede responderse con medidas realmente enérgicas”, escribió Zelenski en la red social X, donde instó a Estados Unidos y a Europa a incrementar la presión sobre el Kremlin.

Víctimas y cortes masivos de energía en Kiev

Las denuncias del mandatario fueron confirmadas por autoridades locales y testimonios desde Kiev. En la capital, un nuevo ataque con drones y misiles dejó al menos una víctima fatal y provocó cortes masivos de electricidad y calefacción.

Según informó el gobernador de la región de Kiev, Mikola Kalashnik, una mujer de 47 años murió como consecuencia del bombardeo. Además, once personas debieron ser hospitalizadas, de acuerdo con la alcaldía. El funcionario precisó que unas 320.000 personas quedaron sin suministro eléctrico.

Smoke rises from a burnt car at the site of a repair workshop damaged during Russian missile and drone strikes, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine December 27, 2025. Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. DO NOT OBSCURE LOGO. TPX IMAGES OF THE DAYZelenski denuncia que Moscú prolonga el conflicto

La alerta antiaérea se mantuvo activa durante varias horas tras las fuertes explosiones registradas durante la madrugada, constataron periodistas de la agencia AFP.

Ataque en la antesala de una reunión clave en Estados Unidos

La ofensiva rusa se produjo en vísperas de la reunión prevista en Florida entre Zelenski y el presidente estadounidense, Donald Trump. En el encuentro está previsto que ambos dialoguen sobre el plan impulsado por Estados Unidos para poner fin a la guerra, que en febrero próximo cumplirá cuatro años.

Antes de partir hacia Estados Unidos, Zelenski sostuvo que los ataques contra Kiev y otras regiones del país demuestran que Rusia “no quiere poner fin a la guerra”.

“Los rusos no buscan la paz. Aprovechan cada oportunidad para causar aún más sufrimiento a Ucrania y aumentar su presión sobre otros países del mundo”, afirmó el mandatario tras el bombardeo que sacudió la capital.

Rusia
Ucrania
Volodímir Zelenski​
Donald Trump

