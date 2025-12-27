Bajo −56 °C

Siberia enfrenta un invierno récord con escasez de carbón y frío extremo

En varias zonas de Yakutia, las centrales térmicas operan al límite por la falta de combustible, mientras los registros térmicos se mantienen por debajo de −42 °C y llegaron a marcar −56 °C durante Navidad, lo que complica el suministro de calefacción.