Siberia enfrenta un invierno récord con escasez de carbón y frío extremo
En varias zonas de Yakutia, las centrales térmicas operan al límite por la falta de combustible, mientras los registros térmicos se mantienen por debajo de −42 °C y llegaron a marcar −56 °C durante Navidad, lo que complica el suministro de calefacción.
Alarma en Yakutia por un temporal histórico y falta de calefacción.
Un temporal de frío extremo mantiene en vilo a la región de Yakutia, en Siberia oriental, donde las temperaturas se desplomaron a niveles históricos y pusieron al límite el sistema energético. En al menos seis zonas, las reservas de carbón en las centrales térmicas se encuentran prácticamente agotadas, lo que agrava la situación en una de las regiones más frías del planeta.
Desde hace semanas, Yakutia atraviesa un invierno excepcionalmente riguroso. Las temperaturas no superan los −42 °C y, durante la celebración de Navidad, los termómetros llegaron a marcar −56 °C, el registro más bajo del mundo en ese momento. El fenómeno transformó al frío en una amenaza directa para la vida cotidiana, con jornadas marcadas por ventiscas, hielo y una sensación térmica extrema.
El temporal se mantiene de forma sostenida y no se trata de un evento aislado. Las condiciones adversas comenzaron a intensificarse en otoño y se prolongaron durante todo el inicio del invierno, generando un desgaste progresivo en la infraestructura y los servicios esenciales.
Crisis energética y falta de carbón
Uno de los principales focos de preocupación se encuentra en el abastecimiento energético. En seis distritos de Yakutia, las centrales térmicas están al límite por la falta de carbón, un recurso clave para garantizar la calefacción en una región donde las temperaturas extremas hacen imposible la vida sin suministro de calor constante.
Yakutsk, urbe ubicada en el corazón de Siberia oriental. Crédito: REUTERS.
Los problemas de calefacción se arrastran desde hace meses y el temporal actual profundizó el escenario. En varias localidades, las autoridades trabajan contrarreloj para asegurar el funcionamiento de los sistemas y evitar que el frío extremo afecte de manera directa a la población.
Medidas de emergencia
La combinación de temperaturas récord y escasez de combustible encendió las alarmas en toda la región. La calefacción no es un servicio secundario en Yakutia, sino una condición básica para la supervivencia. Cualquier interrupción puede tener consecuencias graves, especialmente para niños, personas mayores y comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.
Ante este panorama, se analizan medidas de emergencia para reforzar el suministro de carbón y sostener el funcionamiento de las centrales térmicas mientras el temporal continúa.
El frío extremo vuelve a evidenciar la vulnerabilidad de las regiones más aisladas de Siberia frente a eventos climáticos prolongados. Con temperaturas que figuran entre las más bajas registradas en la Tierra y un sistema energético exigido al máximo, Yakutia enfrenta uno de los inviernos más duros de los últimos años.
La persistencia del temporal y la incertidumbre sobre el abastecimiento de calefacción mantienen en alerta a las autoridades y a la población, mientras el invierno avanza sin dar respiro.