Tragedia en Pensilvania: la explosión en un asilo dejó dos muertos y decenas de heridos

Una fuerte explosión seguida de un incendio destruyó parcialmente un asilo de ancianos en la ciudad de Bristol Township, en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, dejando un saldo de dos muertos, al menos 20 heridos y varios adultos mayores evacuados de urgencia. El hecho ocurrió el 23 de diciembre, apenas dos días antes de Navidad, y generó conmoción en la comunidad.
La explosión ocurrió alrededor de las 14:15 horas (hora local) en el hogar de cuidados Silver Lake Nursing Home, situado en el condado de Bucks, a unos 30 kilómetros al noreste de Filadelfia. De acuerdo con los informes preliminares, la causa probable fue una fuga de gas natural, aunque la investigación sigue en curso.
Testigos y personal del centro afirmaron haber sentido un fuerte olor a gas momentos antes del estallido. La onda expansiva fue tan potente que provocó el colapso parcial del edificio y un incendio que se propagó rápidamente por los sectores afectados.
Tragedia en Pensilvania. Crédito: Penndel Volunteer Fire Company.
Víctimas y heridos
Las autoridades confirmaron la muerte de dos personas: una residente del asilo y una empleada del lugar, identificada como Muthoni Nduthu, de 52 años. En tanto, unas 20 personas resultaron heridas, varias de ellas de gravedad, y fueron trasladadas a distintos hospitales de la región.
Durante las primeras horas, se temía por la vida de varios residentes que no habían podido ser localizados, pero con el avance de las tareas de búsqueda y rescate se logró evacuar a la mayoría. La prioridad fue asistir a los adultos mayores, muchos con movilidad reducida, en medio del caos generado por los escombros y las llamas.
Más de una decena de dotaciones de bomberos, ambulancias y unidades de la policía local trabajaron intensamente en la zona. Las escenas eran dramáticas: rescatistas ingresando entre los restos humeantes para sacar a los ancianos atrapados, mientras parte del techo colapsaba y se temía una segunda explosión.
El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, elogió la valentía de los socorristas y expresó sus condolencias a las familias afectadas. “Gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia, se evitó una tragedia aún mayor”, afirmó.
La potente explosión destruyó parte del edificio. Crédito: Penndel Volunteer Fire Company.
Hipótesis e investigación
La causa principal que se investiga es una pérdida de gas natural, posiblemente agravada por una falla en el sistema interno del edificio o por una intervención inadecuada previa. La empresa proveedora de energía había recibido reportes de olor a gas en la zona poco antes del estallido, lo que podría constituir una alerta desatendida.
Expertos en incendios, agentes federales y personal técnico trabajan sobre el terreno para determinar las responsabilidades y si el edificio contaba con las inspecciones de seguridad al día.
Mientras continúa la investigación, las autoridades locales informaron que los residentes evacuados fueron reubicados temporalmente en otros centros de salud y alojamientos comunitarios. Se desplegaron equipos de salud mental para brindar apoyo psicológico a los sobrevivientes y familiares.
También se activaron campañas de donaciones y voluntariado por parte de organizaciones civiles y religiosas de la zona.