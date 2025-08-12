Estados Unidos

Explosión en una planta siderúrgica de Pensilvania dejó dos muertos y decenas de heridos

Una fuerte explosión sacudió este lunes la planta Clairton Coke Works de U.S. Steel, en Pensilvania, dejando un saldo de dos trabajadores fallecidos, más de diez heridos y una comunidad conmocionada. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro.