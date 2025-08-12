Explosión en una planta siderúrgica de Pensilvania dejó dos muertos y decenas de heridos
Una fuerte explosión sacudió este lunes la planta Clairton Coke Works de U.S. Steel, en Pensilvania, dejando un saldo de dos trabajadores fallecidos, más de diez heridos y una comunidad conmocionada. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro.
Explosión en una planta siderúrgica de Pensilvania. Crédito: Reuters.
El estallido ocurrió alrededor de las 10:50 de la mañana en las instalaciones de Clairton Coke Works, ubicadas al sur de Pittsburgh. Testigos reportaron una potente detonación seguida de varias explosiones menores y un incendio que generó una densa columna de humo visible a varios kilómetros.
Según los primeros informes, la emergencia se habría originado por una fuga de gas en la zona de las baterías de coque, utilizada en la producción de acero. La onda expansiva dañó parte de la estructura y vehículos estacionados en el lugar.
Vecinos de la zona relataron que la explosión hizo temblar ventanas y puertas, y que el estruendo se escuchó a varios kilómetros de distancia. “Sentí como si hubiera explotado una bomba, el piso vibró y el aire se llenó de humo negro”, contó una residente del barrio Lincoln Place.
Muchos habitantes salieron a la calle sin saber qué pasaba, mientras se escuchaban sirenas de bomberos y ambulancias dirigiéndose al lugar.
La explosión dejó dos muertos y decenas de heridos. Crédito: Reuters.
Víctimas y heridos
Las autoridades confirmaron la muerte de dos trabajadores. Uno de ellos fue identificado como Timothy Quinn, de 39 años, segunda generación de obreros siderúrgicos y padre de tres hijos. El nombre de la segunda víctima no fue difundido a pedido de la familia.
Diez personas resultaron heridas: cinco permanecen hospitalizadas en estado crítico pero estable y otras cinco fueron atendidas y dadas de alta. Uno de los operarios quedó atrapado bajo los escombros durante horas antes de ser rescatado.
El Departamento de Salud del condado emitió una alerta para que los vecinos en un radio de una milla se mantuvieran en sus hogares debido a posibles emisiones tóxicas. Horas más tarde, la advertencia fue levantada al confirmarse que los niveles de calidad del aire no superaban los parámetros federales.
El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, expresó sus condolencias a las familias y exigió que se esclarezcan las causas. La ejecutiva del condado, Sara Innamorato, señaló que la empresa colabora con las autoridades en la investigación.
Sucedió en la planta Clairton Coke Works de U.S. Steel, en Pensilvania. Crédito: Reuters.
Antecedentes y contexto
Clairton Coke Works es la mayor productora de coque en Estados Unidos y un pilar de la industria siderúrgica. No obstante, en los últimos años ha sido escenario de varios incidentes: accidentes en 2009 y 2010, multas por infracciones ambientales y fallas técnicas registradas este mismo año.
La planta es propiedad de U.S. Steel, recientemente adquirida por la japonesa Nippon Steel en una operación multimillonaria que generó debate sobre la supervisión industrial y la seguridad en instalaciones críticas.
La tragedia en Clairton vuelve a poner en el centro de la discusión la necesidad de reforzar los controles de seguridad en las plantas industriales. Para la comunidad, el duelo se mezcla con la exigencia de que este tipo de episodios no se repitan.
