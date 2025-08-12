Video: un impactante rayo cayó cerca de una autopista en Carolina del Sur
La descarga eléctrica provocó un corte de energía y dejó sin funcionamiento a varios semáforos en Mount Pleasant, Carolina del Sur. El hecho, registrado en video, no dejó heridos y fue resuelto rápidamente por las autoridades.
Un impactante rayo cayó cerca de una autopista en Carolina del Sur.
Un potente rayo impactó sobre el tendido eléctrico que bordea la autopista 17 en Mount Pleasant, Carolina del Sur, provocando la caída de cables y dejando fuera de servicio varios semáforos. El momento fue registrado por una cámara vehicular en medio de una intensa tormenta.
Daños y cortes de energía
La descarga destruyó parte del cableado en ambos lados de la calzada, generando cortes en el suministro eléctrico y complicaciones en el tránsito. Varios cruces semaforizados quedaron inoperativos, lo que obligó a los conductores a extremar precauciones.
La policía local y los equipos de emergencia actuaron de inmediato para aislar la zona afectada, retirar los cables caídos y restablecer la energía. Gracias a la coordinación de los servicios, no se registraron heridos y la circulación fue normalizada en pocas horas.
Según reportes meteorológicos, la tormenta eléctrica que afectó la zona estuvo acompañada de fuertes vientos y una intensa actividad de rayos en pocos minutos. Las autoridades habían emitido una advertencia por condiciones climáticas peligrosas horas antes del incidente.
El momento en el que cae el rayo. Captura de pantalla del video.
Prevención y advertencias
Expertos recomiendan evitar transitar por áreas abiertas o cercanas a instalaciones eléctricas durante tormentas eléctricas. En Carolina del Sur, los meses de verano concentran la mayor cantidad de descargas atmosféricas, por lo que la prevención es clave para evitar tragedias.
Carolina del Sur se encuentra en plena temporada alta de tormentas eléctricas, un período en el que las temperaturas elevadas y la humedad favorecen la formación de sistemas intensos. Los meteorólogos prevén que agosto continúe con condiciones propicias para este tipo de fenómenos.
Durante las horas posteriores al incidente, la policía debió coordinar el tráfico de forma manual en varios cruces críticos para evitar embotellamientos y accidentes. La cooperación de los conductores fue clave para mantener el flujo vehicular sin incidentes mayores.
Las compañías eléctricas trabajaron intensamente para reparar el tendido dañado y restablecer el suministro en toda la zona. En menos de seis horas, el servicio quedó normalizado, aunque se programaron inspecciones adicionales para prevenir nuevos cortes.
El hecho no dejó heridos y fue resuelto rápidamente por las autoridades.
Un episodio que pudo ser trágico
Aunque el impacto fue espectacular y el riesgo elevado, la rápida intervención de las autoridades evitó consecuencias mayores. Este hecho refleja la importancia de la respuesta inmediata en situaciones extremas y el valor de la prevención ante tormentas eléctricas.
El suceso sirvió como advertencia para los vecinos de Mount Pleasant sobre la necesidad de resguardarse durante tormentas eléctricas. Las autoridades insistieron en seguir las alertas meteorológicas y evitar salir de casa cuando se registren descargas cercanas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.