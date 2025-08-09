#HOY:

11 muertos y más de 40 heridos por un siniestro vial en Brasil

El accidente de tránsito fue protagonizado por un colectivo turístico y un camión.

Así quedó el camión involucrado.
 21:14

Al menos once personas fallecieron y otras 46 resultaron heridas al chocar un camión y un autobús de pasajeros en una carretera del estado de Mato Grosso (centro-oeste), informó este sábado el Departamento de Bomberos de Brasil.

Un camionero murió tras un choque en la ruta 9 cerca de General Roca, Córdoba

Según la Agencia estatal Brasil, del total de los heridos, ocho presentaron solo lesiones leves, 26 se encuentran en estado moderado y doce en estado grave, incluido el conductor del camión, mientras que las causas del siniestro están siendo investigadas por la Policía Civil de Mato Grosso.

El estado del colectivo tras el accidente.El estado del colectivo tras el accidente.

La tragedia ocurrió la noche del viernes a la altura del municipio de Lucas do Rio Verde, a unos 360 kilómetros de la capital del estado.

Así quedó el camión involucrado.Así quedó el camión involucrado.

El autobús de pasajeros de la empresa Rio Novo se trasladaba desde Cuiabá hasta la ciudad de Sinop, uno de los polos del agronegocio de Brasil. Según la prensa local, la carretera BR-163, una de las principales del país, presenta un historial recurrente de graves accidentes de tránsito.

