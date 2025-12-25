Siniestros viales

Trágica Navidad en Santa Fe: dos motociclistas muertos y otro herido de gravedad

Un hombre de 30 años murió tras un choque en Iturraspe y Gaboto. A su vez una mujer de 31 años, falleció tras un siniestro vial en Lamadrid y Tucumán. Por último un joven agoniza tras un motoderrape en A. del Valle y Derqui