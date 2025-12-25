Un borracho y un trapito protagonizaron hechos violentos; ambos terminaron presos

La tarde del 24 de diciembre dejó dos episodios de tensión en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe. En ambos casos, la intervención policial fue clave para restablecer el orden en la vía pública y en un comercio céntrico. Los protagonistas: un hombre alcoholizado que se negó a pagar lo consumido y un cuidacoches que terminó enfrentándose con la policía.
Cerca de las 19.50, un llamado al 911 alertó sobre disturbios en un local comercial ubicado en la zona de Rivadavia y Padre Genesio. Hasta allí se dirigió personal del Cuerpo Guardia de Infantería, que se encontró con una situación ya fuera de control.
Reacción violenta y detención
La responsable del comercio, una mujer de 44 años, denunció que un hombre de 58 pretendía seguir consumiendo bebidas alcohólicas sin abonarlas. La negativa del local derivó en discusiones y molestias hacia otros clientes.
La oportuna intervención policial evitó que los conflictos escalaran. Foto: archivo El Litoral
Cuando se le solicitó que se retirara del lugar, el sujeto se negó y reaccionó de manera agresiva, incluso frente al personal policial. Ante ese escenario, los efectivos procedieron a su aprehensión por infracción al Artículo 64. Tras un examen médico legal, fue trasladado a la Comisaría 8ª y quedó a disposición del fiscal en turno.
Cuidacoches tras las rejas
El segundo hecho se registró minutos antes, alrededor de las 19, en inmediaciones de Aristóbulo del Valle y Ángel Casanello. Personal del B.O.U. Santa Fe intervino tras detectar a un joven de 23 años que molestaba a transeúntes y exigía dinero por el supuesto “cuidado de vehículos”.
Según lo informado, al recibir la orden de retirarse del lugar, el individuo hizo caso omiso, comenzó a proferir insultos y finalmente arremetió físicamente contra los efectivos. La situación derivó en su inmediata aprehensión por resistencia a la autoridad y posterior traslado a la dependencia policial correspondiente.
Ambos incidentes ocurrieron en la previa de la Nochebuena. Foto: archivo El Litoral
Ambos episodios concluyeron con los involucrados detenidos y a disposición de la Justicia, en una jornada marcada por múltiples intervenciones policiales en la previa de la Nochebuena.
En ambos procedimientos, la rápida intervención policial permitió evitar que las situaciones de violencia escalaran y se generaran mayores inconvenientes en espacios de alta circulación, en una jornada signada por el movimiento propio de la víspera navideña.
Las actuaciones quedaron a cargo de las dependencias correspondientes, mientras se dio intervención a la autoridad judicial de turno para definir la situación procesal de los dos aprehendidos.