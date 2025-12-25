Murió una mujer tras un choque entre una moto y un auto en barrio Roma

Un grave siniestro vial se registró este miércoles por la tarde en el barrio Roma, en la ciudad de Santa Fe, tras la colisión entre un automóvil y una motocicleta en la intersección de Lamadrid y Tucumán, alrededor de las 16.
El hecho se produjo durante la tarde del miércoles, donde el violento impacto entre ambos vehículos obligó al traslado de la víctima, una mujer de 31 años, al hospital, donde se confirmó su fallecimiento.
Un grave siniestro vial se registró este miércoles por la tarde en el barrio Roma, en la ciudad de Santa Fe, tras la colisión entre un automóvil y una motocicleta en la intersección de Lamadrid y Tucumán, alrededor de las 16.
Como consecuencia del violento impacto, una mujer que se desplazaba en la moto sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladada de urgencia al Hospital José María Cullen. Pese a los esfuerzos del personal médico, minutos después se confirmó su fallecimiento.
El hecho generó un importante despliegue de efectivos policiales, bomberos y equipos de emergencia, que intervinieron para asistir a las personas involucradas y garantizar la seguridad en la zona. El tránsito debió ser ordenado mientras se realizaban las tareas correspondientes.
Hasta el momento, las causas que derivaron en la colisión entre ambos vehículos no fueron establecidas y son materia de investigación.