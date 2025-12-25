#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Santa Fe ciudad

Murió una mujer tras un choque entre una moto y un auto en barrio Roma

El hecho se produjo durante la tarde del miércoles, donde el violento impacto entre ambos vehículos obligó al traslado de la víctima, una mujer de 31 años, al hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

Tragedia vial en barrio Roma tras un choque entre una moto y un auto.Tragedia vial en barrio Roma tras un choque entre una moto y un auto.
Seguinos en
Por: 

Un grave siniestro vial se registró este miércoles por la tarde en el barrio Roma, en la ciudad de Santa Fe, tras la colisión entre un automóvil y una motocicleta en la intersección de Lamadrid y Tucumán, alrededor de las 16.

Como consecuencia del violento impacto, una mujer que se desplazaba en la moto sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladada de urgencia al Hospital José María Cullen. Pese a los esfuerzos del personal médico, minutos después se confirmó su fallecimiento.

Mirá tambiénViolento choque en Ruta Nacional 34: un hombre sufrió heridas de gravedad

El hecho generó un importante despliegue de efectivos policiales, bomberos y equipos de emergencia, que intervinieron para asistir a las personas involucradas y garantizar la seguridad en la zona. El tránsito debió ser ordenado mientras se realizaban las tareas correspondientes.

Hasta el momento, las causas que derivaron en la colisión entre ambos vehículos no fueron establecidas y son materia de investigación.

Seguinos en
#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Choques en Santa Fe
Hospital José María Cullen

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro