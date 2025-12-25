Santa Fe avanza en la Justicia para solucionar un severo problema vial en el norte santafesino
El senador provincial por el dpto. San Cristóbal, Felipe Michlig, presentó dos recursos ante la Justicia Federal para habilitar los trabajos en el cruce de la Ruta Nacional 34 y la RP 39 donde está previsto hacer una rotonda pero falta un permiso de Vialidad Nacional.
Así quedaron los vehículos siniestrados el pasado miércoles. Hubo dos muertos.
A pocos días de un tremendo choque con desenlace fatal para sus protagonistas ocurrido en el norte santafesino, en el cruce de la Ruta Nacional 34 y la RP39, el senador provincial Felipe Michilig avanzó en la Justicia Federal para que intime a Vialidad Nacional y finalmente se otorgue el permiso para construir una rotonda.
El sábado 13 de diciembre El Litoral publicó dentro de las crónicas parlamentarias la postura del legislador por el Dpto. San Cristóbal respecto a este inconveniente burocrático que frena una obra necesaria.
“Hace no menos de 20 años que reclamamos a los sucesivos gobiernos nacionales que construyan un dispositivo vial para la prevención de los accidentes, porque vemos que es un cruce muy peligroso, de alta siniestralidad, que tiene cada vez más tránsito y no hemos tenido respuestas”, dijo Michlig en la sesión del Senado y que luego esas declaraciones fueron vertidas en este medio.
Apenas un puñado de días después, un nuevo choque con consecuencias fatales se produjo donde VN no habilita la confección de una rotonda. "Dos camiones colisionaron de manera frontal y se incendiaron por completo", informó El Litoral al respecto. En ese siniestro murieron dos personas.
Se reiteran los accidentes en la zona mientras no llega el permiso nacional.
En la Justicia Federal
El nuevo capítulo de esta novela, lo sigue teniendo a Michlig como protagonista. El senador presentó ante la Justicia Federal, con asiento en la ciudad de Rafaela sendos recursos de amparo para destrabar los permisos.
"Ante la “falta de respuestas y cumplimiento de obligaciones de la Dirección Nacional de vialidad que pone en riesgo al vida humana y la integridad física de los ciudadanos” sobre Ruta Nacional N° 34", fundamentó el legislador a través de redes sociales.
Y sigue el posteo: "En la primera acción de amparo solicito el “urgente permiso de uso” para dar inicio inmediato de las obras viales necesarias (rotonda, señalización, iluminación, etc.) en la intersección de la Ruta Nacional N° 34 y la Ruta Provincial N° 39, en jurisdicción de la localidad de Arrufó, Provincia de Santa Fe".
Michlig y un reclamo histórico para el norte provincial.
Acto seguido, Michlig recordó que el gobierno provincial tomó la decisión de realizar los trabajos con fondos propios y poder así terminar con este cruce "mortal".
"Ya está la empresa adjudicataria con el obrador instalado para comenzar la construcción, pero inexplicablemente no llega la autorización de la DNV, mientras se sigue matando gente", afirmó el senador.
Y continúa Michlig: "En el segundo amparo solicito trabajos urgentes -como medida cautelar- y luego la reparación de la carpeta asfáltica, señalización y banquina, sobre Ruta Nacional N° 34 en el tramo comprendido entre Palacios y Curupaity en el departamento San Cristóbal". Y cerró: "Todo ello, con el patrocinio de los abogados Dres. Hugo Parma y Arturo Ferrero".
El cruce de las rutas nacional 34 y provincial 39 sigue sin rotonda.
Empresa
La obra fue adjudicada a la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por Néstor Julio Guerechet S.A. y Laromet S.A, quien resultó ganadora de la licitación. El monto que se previó fue de $26.189.999.163,06.