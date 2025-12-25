Cruce fatal

Santa Fe avanza en la Justicia para solucionar un severo problema vial en el norte santafesino

El senador provincial por el dpto. San Cristóbal, Felipe Michlig, presentó dos recursos ante la Justicia Federal para habilitar los trabajos en el cruce de la Ruta Nacional 34 y la RP 39 donde está previsto hacer una rotonda pero falta un permiso de Vialidad Nacional.