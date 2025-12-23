Accidente fatal sobre la Ruta 19 a la altura de Colonia San José

Este martes a primera hora de la mañana se registró un siniestro vial fatal sobre la Ruta Nacional 19, en el kilómetro 3,5 a la altura de Colonia San José, en el departamento Las Colonias de la provincia de Santa Fe.
Este martes a primera hora de la mañana se registró un siniestro vial fatal sobre la Ruta Nacional 19, en el kilómetro 3,5 a la altura de Colonia San José, en el departamento Las Colonias de la provincia de Santa Fe.
En el hecho se vieron involucrados una camioneta Ford Ranger, al mando de una mujer y una moto Motomel S 2, en la que se conducía Maximiliano A., de 29 años.
Como consecuencia del encontronazo el motociclista resultó con heridas de una gravedad extrema, a punto tal que perdió su vida prácticamente en el acto.
En tanto la camioneta, a raíz de una brusca maniobra, salió de la cinta asfáltica y terminó encajada a un costado de la banquina. Su conductora resultó lesionada, motivo por el cual fue trasladada en una ambulancia del Sies 107 hasta un centro de salud para su atención.
El incidente generó una gran congestión en el tránsito vehícular, que se ecnontró interrumpido por un par de horas, mientras personal de la Guardia Provincial y de Seguridad Vial trabajan en el sector.
En este sentido los agentes realizaron un desvío del tránsito hacia ruta provincial 6, en el acceso a Franck
