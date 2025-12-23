Choque fatal en Santiago del Estero: cinco personas murieron en la Ruta 9
El siniestro ocurrió a la altura de la localidad de Arbolito, en el departamento de Río Hondo, y también dejó tres personas con lesiones de gravedad que debieron ser trasladadas de urgencia a un centro de salud.
Tres heridos luchan por su vida tras ser rescatados entre los hierros.
Un violento choque entre un automóvil y una camioneta provocó la muerte de al menos cinco personas y dejó a otras tres con heridas de gravedad en la Ruta Nacional 9, en la provincia de Santiago del Estero. El siniestro ocurrió a la altura de la localidad de Arbolito, en el departamento de Río Hondo, y generó conmoción en toda la región.
El impacto fue frontal y, según las primeras informaciones oficiales, las víctimas fatales fallecieron en el acto debido a la magnitud del choque. Las causas del accidente aún se encuentran bajo investigación.
Losvehículosinvolucrados
El hecho se produjo pasadas las 13:00 y tuvo como protagonistas a un Volkswagen Voyage y una camioneta Toyota Hilux. Ambos vehículos circulaban por la Ruta Nacional 9 cuando, por motivos que todavía no fueron establecidos, colisionaron de frente.
Brutal accidente vial en la provincia de Santiago del Estero.
El lugar del siniestro corresponde a la jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 57, que tomó intervención inmediata junto a otros organismos de emergencia. La violencia del impacto dejó los rodados con importantes daños materiales, lo que da cuenta de la gravedad del episodio.
Las víctimas ylos heridos
De acuerdo con el parte preliminar, cinco personas murieron en el lugar del accidente. Hasta el momento, las autoridades no difundieron las identidades de las víctimas fatales y se aguarda un informe oficial con mayores precisiones.
En cuanto a los heridos, tres personas fueron trasladadas de urgencia al Centro Integral de Salud de Termas de Río Hondo. Entre ellos se encuentran Eduardo Palomino, vinculado a la municipalidad de Amicha, además de Niten Corregidor y Camila Bulacio. Todos permanecen internados bajo estricta atención médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
Operativo en la zona
Tras el choque, se desplegó un importante operativo en la zona. Efectivos policiales, personal de Criminalística y Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar realizando peritajes, relevamientos y tareas de rigor para reconstruir la mecánica del accidente.
Las autoridades buscan determinar cómo se produjo el impacto frontal y establecer eventuales responsabilidades. Mientras tanto, el tránsito estuvo parcialmente interrumpido durante varias horas para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad en el sector.