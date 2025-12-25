#HOY:

Ramos Mejía: una menor está grave tras ser alcanzada por una bala perdida en Navidad

El episodio ocurrió durante la madrugada del jueves mientras la víctima, de 12 años, se encontraba con su familia, fue trasladada de urgencia entre dos centros de salud y permanece en terapia intensiva.

Una niña de 12 años permanece internada en grave estado en el Sanatorio de la Trinidad, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, luego de haber sido alcanzada por una bala perdida durante los festejos por la Navidad. El hecho ocurrió en la madrugada del jueves y generó profunda conmoción en la zona.

La menor se encuentra alojada en terapia intensiva y su estado es delicado, mientras los médicos siguen de cerca su evolución.

El hecho

Según las primeras informaciones, el episodio se produjo alrededor de las 2 de la madrugada, cuando la niña estaba junto a su familia celebrando la Nochebuena. En ese contexto, recibió un impacto de bala en la cabeza, presuntamente producto de disparos efectuados al aire durante los festejos.

La situación se dio en medio de celebraciones que incluyeron el uso irresponsable de armas de fuego, una práctica que año tras año deja víctimas durante fechas festivas.

Traslados de urgencia y estado crítico

Tras resultar herida, la menor fue trasladada de inmediato al Hospital San Juan de Dios, donde ingresó durante la madrugada. Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión, los profesionales decidieron su derivación a un centro de mayor complejidad.

A las 6 de la mañana fue llevada al Sanatorio de la Trinidad, ubicado frente al primer hospital, donde quedó internada en terapia intensiva, acompañada por sus familiares más cercanos.

El caso volvió a encender la alarma sobre los riesgos de efectuar disparos al aire durante celebraciones, una conducta que puede tener consecuencias fatales. Mientras tanto, se intenta determinar el origen del disparo que hirió a la niña.

Buenos Aires

