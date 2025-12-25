#HOY:

Lluvia intensa en Nochebuena sorprendió a Rafaela y causó anegamientos

La tormenta alteró la noche del 24 con abundante caída de agua en pocos minutos, dejando calles cubiertas, complicaciones para circular y reclamos de vecinos en distintos sectores de la ciudad.

Una fuerte lluvia sorprendió a Rafaela durante la nochebuena, provocando anegamientos en distintos barrios de la ciudad y generando una situación de urgencia para numerosos vecinos. En pocos minutos cayó una gran cantidad de agua, lo que complicó seriamente la circulación y el normal desarrollo de la noche.

De esta manera, el fenómeno se manifestó con intensidad, dejando acumulados importantes en un lapso muy corto de tiempo. Esta situación derivó en calles completamente cubiertas por el agua y veredas intransitables.

Uno de los sectores más afectados fue el cruce de Tucumán y avenida Maggi, donde las imágenes registradas muestran un verdadero diluvio urbano, con el agua cubriendo gran parte de la calzada y dificultando el tránsito vehicular. La postal se repitió en otros barrios, donde los desagües colapsaron frente a la intensidad de la lluvia.

La situación generó complicaciones durante varias horas y mantuvo en alerta a los vecinos, que siguieron de cerca la evolución del clima durante la madrugada.

