Vientos intensos y tormenta dejaron importantes destrozos en Alvear

Este miércoles, en la antesala de la Nochebuena, fuertes vientos asociados a una intensa tormenta provocaron serios destrozos en Alvear, localidad ubicada a unos 20 minutos de Rosario. Mientras en la ciudad comenzaban a registrarse lluvias y caída de granizo, en la vecina localidad el fenómeno alcanzó mayor intensidad, generando daños significativos en distintos sectores.
Las ráfagas ocasionaron la caída de árboles, voladuras de techos, interrupciones en el suministro eléctrico y múltiples afectaciones materiales, en una jornada marcada por los traslados y preparativos propios de la celebración navideña.
Según el último relevamiento oficial, el temporal dejó al menos nueve techos volados y 13 postes derribados. Los daños se distribuyeron en distintos puntos de la localidad, entre ellos el bajo Paraná, La Rana, El Peral, el casco histórico y el centro de monitoreo.
También se registraron afectaciones en la oficina Basileuo, en Piedrabuena al 2100 y en la intersección de 2 de Abril y Azurduy. A raíz de estas situaciones, varios barrios quedaron sin energía eléctrica durante parte de la jornada.
Postes caídos en Alvear.
Activación del Comitéde Emergencia
Ante la magnitud del evento, se activó un Comité de Emergencia en el cuartel de Bomberos de Alvear, con la participación de personal de Protección Civil local y provincial. Desde allí se coordinó la asistencia a los vecinos afectados y se emitió una alerta preventiva a la población para extremar cuidados.
Entre las imágenes difundidas tras el temporal se observaron importantes destrozos en el comedor de la empresa Cargill, uno de los puntos más afectados por la fuerza del viento.
Voladura de techos en Alvear.
En cuanto a las condiciones meteorológicas, se indicó que no se esperan nuevas tormentas para el jueves ni el viernes en la región. Sin embargo, el pronóstico anticipa jornadas con altas temperaturas, elevada humedad y presión baja, un escenario similar al que atraviesa la ciudad de Rosario.
Presión baja e inestabilidad
Finalmente, especialistas explicaron que la presión atmosférica se ubicó en torno a los 1008 hPa, por debajo del valor estándar de 1013 hPa y cercana al umbral de 1010 hPa, asociado al inicio de condiciones inestables.
Este tipo de escenario suele favorecer la presencia de nubosidad, vientos intensos y fenómenos de mal tiempo, a diferencia de los sistemas de alta presión que promueven mayor estabilidad.