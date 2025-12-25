#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Este jueves

Rigen alertas meteorológicas por tormentas fuertes en nueve provincias

Se esperan lluvias intensas, ráfagas potentes y actividad eléctrica en distintas regiones del país, con posibles complicaciones para la circulación y las actividades habituales durante las próximas horas.

Las condiciones previstas incluyen tormentas de variada intensidad.Las condiciones previstas incluyen tormentas de variada intensidad.
Seguinos en
Por: 

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja por tormentas para nueve provincias del país. Los avisos advierten sobre la posible ocurrencia de fenómenos con capacidad de provocar daños materiales, interrupciones en actividades habituales y complicaciones en la circulación.

Mirá tambiénLluvia intensa en Nochebuena sorprendió a Rafaela y causó anegamientos

Durante las próximas horas podrían desarrollarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente severas, acompañadas por fuerte actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos, granizo ocasional y ráfagas intensas. En sectores bajo alerta naranja, los vientos podrían superar los 90 km/h, mientras que en áreas con alerta amarilla las ráfagas alcanzarían hasta 70 km/h.

Las provincias alcanzadas por estos avisos son Santa Fe, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán y Misiones, con distintos niveles de alerta según la región y el momento del día.

Hay alerta meteorológica por tormentas en nueve provincias.Hay alerta meteorológica por tormentas en nueve provincias.

Recomendaciones

Para alerta amarilla:

  • Evitar salir si no es necesario.
  • No sacar residuos y mantener limpios desagües y sumideros.
  • Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrar puertas y ventanas, y mantenerse alejado de aberturas.
  • Asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
  • Buscar refugio en lugares cerrados y seguros ante actividad eléctrica.
Alerta por tormentas en nueve provincias: viento fuerte y lluvias intensasAlerta por tormentas en nueve provincias: viento fuerte y lluvias intensas

Para alerta naranja:

  • Respetar las indicaciones de las autoridades locales.
  • Limitar la circulación a situaciones indispensables.
  • Permanecer en construcciones cerradas y seguras.
  • Evitar zonas inundables y no transitar calles anegadas.
  • Desconectar electrodomésticos y cortar la energía eléctrica si ingresa agua.
  • Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, linterna, radio a pilas y teléfonos con carga suficiente.
  • Tener a disposición los números de emergencia de Protección Civil, Bomberos y Policía.
Seguinos en
#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Santa Fe
Jujuy
Chaco
Tucumán
Misiones
Formosa
Santiago del Estero
Corrientes
Salta

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro