Rigen alertas meteorológicas por tormentas fuertes en nueve provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja por tormentas para nueve provincias del país. Los avisos advierten sobre la posible ocurrencia de fenómenos con capacidad de provocar daños materiales, interrupciones en actividades habituales y complicaciones en la circulación.
Durante las próximas horas podrían desarrollarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente severas, acompañadas por fuerte actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos, granizo ocasional y ráfagas intensas. En sectores bajo alerta naranja, los vientos podrían superar los 90 km/h, mientras que en áreas con alerta amarilla las ráfagas alcanzarían hasta 70 km/h.
Las provincias alcanzadas por estos avisos son Santa Fe, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán y Misiones, con distintos niveles de alerta según la región y el momento del día.