Así fue el operativo de control en la nochebuena en costanera y zona de boliches

Tras los festejos el municipio encaró la limpieza en puntos claves. El mal tiempo obligó a suspender lo organizado en Pedro de Vega y Av. Alte Brown.

Operativos de seguridad y control se desplegaron durante la madrugada en distintos puntos de Santa Fe.Operativos de seguridad y control se desplegaron durante la madrugada en distintos puntos de Santa Fe.
Por: 

La Municipalidad de Santa Fe diagramó distintos operativos especiales en materia de seguridad, control y limpieza, para garantizar festejos pacíficos en todos los puntos de la ciudad. Para dicha tarea, trabajó en conjunto con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia y la Policía de Santa Fe.

Los dispositivos comenzaron a la 1 y se extendieron hasta las 7 de este 25 de diciembre. En ese lapso, 96 agentes municipales se sumaron a 85 efectivos policiales para llevar adelante distintos cortes de tránsito y un corredor seguro para los jóvenes que se acercaron a la Costanera Oeste. Dichos operativos se realizaron de manera normal y sin incidentes hasta su finalización.

Personal municipal reforzó los controles y cortes de tránsito durante la madrugada.Personal municipal reforzó los controles y cortes de tránsito durante la madrugada.

Cabe mencionar, que el municipio había organizado un festejo en la Costanera Oeste, específicamente a la altura de Avenida Almirante Brown y Pedro de Vega, donde se montó un escenario que iba a tener DJs en vivo desde las 2 y hasta las 6. Sin embargo, las inclemencias climáticas no permitieron que el evento se desarrolle con normalidad y debió ser suspendido. Los efectivos que estaban afectados se sumaron a los puntos de encuentro y al corredor seguro para reforzar las tareas.

Las lluvias obligaron a suspender el festejo previsto en la Costanera Oeste.Las lluvias obligaron a suspender el festejo previsto en la Costanera Oeste.

Debido a las precipitaciones que se registraron durante la madrugada, los operativos de control de vehículos tampoco se pudieron llevar a cabo.

Agentes municipales y efectivos policiales trabajaron de manera conjunta.Agentes municipales y efectivos policiales trabajaron de manera conjunta.

Limpieza

En cuanto a los operativos de limpieza, la Municipalidad dispuso de cuadrillas especiales que trabajaron durante los festejos y personal de la empresa Cliba se sumó a las tareas a las 7. Estos últimos, comenzaron los trabajos de barrido desde las letras corpóreas hasta El Faro y en las principales avenidas de la ciudad.

Esta disposición permitió que puntos de encuentro como la Costanera Oeste y bulevares, amanecieran libres de basura y limpios para el uso de todos los vecinos.

Santa Fe Ciudad
Municipalidad de Santa Fe
Ministerio de Seguridad
Videos
Policía de Santa Fe

