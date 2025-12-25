Qué dice el pronóstico del tiempo este jueves de Navidad en la ciudad de Santa Fe

Este jueves de Navidad la ciudad de Santa Fe comenzó la jornada con cielo mayormente cubierto y condiciones estables durante las primeras horas del día. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo se mantendrá similar a lo largo de toda la jornada, sin probabilidad significativa de precipitaciones.
De acuerdo al pronóstico oficial, para este jueves no se esperan lluvias, tanto en la mañana como en la tarde y la noche. El cielo permanecerá mayormente cubierto, con menor inestabilidad en comparación con días previos.
En cuanto a la temperatura, el SMN indicó que la mínima será de 19° y la máxima alcanzará los 32°, con un leve descenso hacia la noche, cuando se prevén registros cercanos a los 25°.
Panorama tranquilo este jueves, sin alertas meteorológicas. Crédito: Flavio Raina.
Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura rondará los 25°, con vientos leves del sector este y noreste, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. Hacia la tarde, el viento podría intensificarse levemente, con ráfagas de entre 13 y 22 km/h, disminuyendo nuevamente por la noche. No se esperan ráfagas significativas durante la jornada.
No rige ningún alerta meteorológico para el departamento La Capital durante este jueves, lo que refuerza el escenario de estabilidad climática en la región.
Pronóstico extendido
El viernes se anticipa un ascenso de la temperatura, con una mínima de 21° y una máxima de 34° y no se esperan precipitaciones.
Luego, el sábado volverá la inestabilidad, con probabilidades de lluvia que oscilarán entre el 40% y el 70% durante la mañana. La mínima será de 23° y la máxima de 31°.
Finalmente, el domingo se espera tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y muy bajas chances de precipitaciones. La temperatura mínima será de 21° y la máxima de 32°.